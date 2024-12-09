Don Kişot İyi Edebiyat Ödülü finalisti Emre Saraçoğlu'nun imzasını taşıyan "Mediha Hanım Ölmek İstiyor", okuyucuları geçmişin izleriyle dolu, mizahi bir yolculuğa çıkarıyor.İSTANBUL (İGFA) - The Kitap Yayınları tarafından yayımlanan Mediha Hanım Ölmek İstiyor, okuyucuya hem eğlenceli anlar sunuyor hem de yaşlılık, yalnızlık ve nostalji gibi evrensel temaları ustalıkla işliyor. Çiğdem Gürsoy Bostan’ın editörlüğü ve Şükrü Karakoç’un etkileyici kapak tasarımıyla, "Mediha Hanım Ölmek İstiyor", edebiyatseverlerin raflarında yer almayı bekliyor.

Mediha Hanım’ın parlak ışıklar altındaki hikayesi

Ömrünü sahnelerde geçiren eski assolist Mediha, emekli olduktan sonra hayatını can dostu İsmet’le birlikte gözlerden ırak bir şekilde yaşar. Ancak yeni açılan bir gazinoda şarkı söylemesi istenince her şey değişir. 80 yaşına basan Mediha, geçmişe olan özlemi ve paraya olan ihtiyacı nedeniyle bu teklifi geri çeviremez ve kendini sahnelerin parlak ışıkları ardındaki karanlık işlerin içinde bulur.