Kurulduğu 2000'den bu yana 42 milyar lirayı aşan hasar ödemesi yapan DASK, yeni dönemde veri ve teknoloji odaklı kapasitesini güçlendiriyor.

ANKARA (İGFA) - 1999 Marmara Depremi'nin ardından Türkiye'de depremin yol açtığı maddi kayıplara karşı finansal güvence oluşturmak amacıyla kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), faaliyetlerine başlamasının 26'ncı yılını doldurdu.

27 Eylül 2000'de faaliyete geçen DASK, geçen sürede mevzuatını değişen ihtiyaçlara göre güncellerken finansal ve operasyonel kapasitesini de önemli ölçüde geliştirdi. Kurum, bugün 11 milyon 710 bin 514 konuta Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında güvence sağlıyor.

42 MİLYAR LİRAYI AŞAN HASAR ÖDEMESİ

DASK'ın bugüne kadar hasar ödemesine konu olan 1.403 depremde toplam 891 bin 774 hasar ihbarı aldığı, 701 bin 696 dosya için ödeme gerçekleştirdiği bildirildi. Kurumun 26 yılda yaptığı toplam hasar ödemesi ise 42 milyar lirayı aştı.

Finansal kapasitesini güçlendirmeye devam eden DASK'ın poliçelerden elde ettiği fonların büyüklüğünün 30 milyar TL'ye ulaştığı, güçlü reasürans koruması ve devlet desteğiyle birlikte bir yıl içinde meydana gelebilecek iki büyük ölçekli depremin hasarlarını ayrı ayrı karşılayabilecek düzeyde finansal yapı oluşturduğu belirtildi.

DİJİTAL ALTYAPI VE VERİ ENTEGRASYONU GÜÇLENDİRİLDİ

DASK, son yıllarda operasyonel altyapısını da geliştirdi. Ortak veri modeline geçilmesi, hasar tespit süreçlerinde metodoloji geliştirilmesi, UAVT ve MAKS entegrasyonlarının güçlendirilmesi, ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile yapılan web servis entegrasyonlarıyla bazı işlemlerin otomatik hale getirilmesi bu adımlar arasında yer aldı.

Böylece yeni konut alan vatandaşlar için taşınmaz satış işlemleri ile e-Devlet üzerinden kurulan elektrik ve su aboneliklerinde zorunlu sigortalılık kontrolleri otomatik olarak yapılabilir hale geldi. E-Devlet entegrasyonlarıyla da DASK hizmetlerine dijital erişim kolaylaştırıldı.

'HEDEFİMİZ YÜZDE 100 SİGORTALILIK'

DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan, kurumun sağladığı finansal güvencenin büyüklüğüne dikkat çekerek, bugüne kadar yapılan hasar ödemelerinin 42 milyar lirayı aştığını, bunun yaklaşık 2 milyar dolarlık bir karşılığa denk geldiğini söyledi. Demirkan, önceliklerinin sigortalılığın daha geniş bir tabana yayılması ve mevcut poliçelerin yenilenmesi olduğunu vurguladı. Önümüzdeki dönemde kurumlar arası veri paylaşımını artırmayı ve teknolojiden daha fazla yararlanmayı hedeflediklerini belirten Demirkan, hasar değerlendirme süreçlerinde yapay zekâ kullanımını da gündemlerinde tuttuklarını ifade etti.

DASK'ın temel hedefinin değişmediğini söyleyen Demirkan, yüzde 100 sigortalılığa ulaşmak için çalıştıklarını kaydetti.