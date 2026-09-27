Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Arsin ilçesinde Çocuk Dostu Merkez Kütüphanesi'ni hayata geçiriyor. 17 milyon 641 bin 463 TL bedelle ihalesi gerçekleştirilen ve sözleşmesi imzalanan proje kapsamında mevcut yapı, çocukların ihtiyaçlarına uygun, modern ve çok yönlü bir yaşam alanına dönüştürülecek.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, çocukların erken yaşta kitap okuma alışkanlığı kazanmasını desteklemek, eğitim ve kültür hayatına katkı sunmak amacıyla ilçelerdeki yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Arsin ilçesinde yapılacak Çocuk Dostu Merkez Kütüphanesi projesinde ihale süreci tamamlanarak sözleşme imzalandı. Toplam 17 milyon 641 bin 463 TL bedelle hayata geçirilecek proje ile mevcut yapı, çocukların güvenle vakit geçirebilecekleri, öğrenirken eğlenebilecekleri ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak modern bir kütüphaneye dönüştürülecek.

ÇOCUKLARA ÖZEL OKUMA, OYUN VE ATÖLYE ALANLARI

Proje kapsamında mevcut yapının dış cephesi ile pencere ve kapı doğramaları yenilenecek. Binanın geniş iç mekanları, çocukların yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak okuma alanları, oyun bölümleri ve çeşitli atölyeler şeklinde düzenlenecek.

Kütüphanenin fiziki koşullarının iyileştirilmesi amacıyla mevcut tuvaletler yenilenecek, engelli tuvaleti ve mutfak alanı yapılacak. Yapının iç bahçesinin üzeri, güneş kontrol özelliğine sahip reflekte temperli lamine camla kapatılarak daha işlevsel bir kullanım alanı oluşturulacak.

Ayrıca zemin kaplamaları ve aydınlatma sistemleri yenilenecek, çatı parapetlerine alüminyum harpuşta uygulaması yapılacak.

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin çocukların eğitimine, gelişimine ve geleceğine katkı sunacağını belirterek şu açıklamada bulundu: 'Çocuklarımızın kitapla, bilgiyle ve kültürle erken yaşta buluşmasını son derece önemsiyoruz. Çünkü çocuklarımıza kazandıracağımız okuma alışkanlığı, onların yalnızca akademik gelişimlerine değil, hayata bakışlarına, düşünce dünyalarına ve kişisel gelişimlerine de önemli katkılar sağlayacaktır. Arsin ilçemizde hayata geçireceğimiz Çocuk Dostu Merkez Kütüphanesi de bu anlayışımızın önemli bir parçasıdır. Mevcut yapıyı çocuklarımızın ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden düzenleyerek okuma alanları, oyun bölümleri ve atölyeleriyle çok yönlü bir eğitim ve kültür merkezi oluşturacağız. Çocuklarımız burada kitap okuyacak, araştıracak, üretecek ve sosyal becerilerini geliştirecekler.'