Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman, Eskişehir'de okulların iklim krizine dirençli yapılar haline getirilmesini isterken, Alpu Ovası'ndaki maden projesine de tepki gösterdi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) Başkanı Sadık Yurtman, kentte çevre mücadelesi, iklim kriziyle mücadele ve eğitim alanında dönüşüm çağrısında bulundu. Yurtman, okulların yalnızca teorik bilginin verildiği yapılar olmaktan çıkarılıp, 'Yeşil Okullar' haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Dernek olarak 1993'ten bu yana Eskişehir'in havasını, toprağını ve su kaynaklarını korumak için mücadele ettiklerini belirten Yurtman, küresel iklim krizinin artık günlük yaşamın tam merkezinde yer aldığını vurguladı. Aşırı sıcaklar, kuraklık ve ekosistem bozulmalarının çocukların geleceğini ve eğitim hakkını tehdit ettiğini ifade eden Yurtman, okullarda iklim okuryazarlığının artırılması gerektiğini kaydetti.

YEŞİL OKUL ÖNERİLERİ

Yurtman, ESÇEVDER'in öncülük etmeye hazır olduğunu belirttiği yeşil okul modeli kapsamında üç temel öneri sunarak yağmur hasadı ve su yönetimi, karbon ayak izi eğitimi, ekolojik okul bahçeleri ile ilgili yerel tarım alanlarının oluşturulması konularına dikkati çekti. Yurtman, eğitim kurumlarının iklim krizine karşı dirençli, kendi enerjisini üreten ve çevresel farkındalık kazandıran merkezlere dönüştürülmesi gerektiğini ifade etti.

ALPU OVASI'NDAKİ MADEN PROJESİNE TEPKİ

Açıklamada, Eskişehir'in en verimli tarım alanlarından biri olan Alpu Ovası'nda planlanan Esence Altın-Gümüş Maden Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Projesi'ni de eleştiren ESÇEVDER Başkanı Sadık Yurtman, projenin tarım alanlarını, su kaynaklarını ve bölgedeki yaşamı tehdit ettiğini savunarak, Porsuk Çayı havzasının korunması gerektiğini kaydetti.