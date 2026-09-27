Gemlik Kent Konseyi ve Gemlik Belediyesi iş birliğiyle, Kent Konseyi Çocuk Meclisi tarafından organize edilen 2. Gemlik Uçurtma Şenliği, çocukların ve ailelerin yoğun katılımıyla büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Gemlik İlçe Sağlık Müdürlüğü, MAG-DER, Gemlikspor Taraftarları Derneği, Bursaspor Taraftarları Derneği, Beşiktaş Taraftarları Derneği, Galatasaray Taraftarları Derneği ve Fenerbahçe Taraftarları Derneği'nin paydaşlığında düzenlenen şenlikte, çocuklar aileleriyle birlikte keyifli ve unutulmaz bir gün yaşadı.

Etkinliğe Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Uslu, Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, Kadın Meclisi Başkanı Arzu Kömürcü Çam, Çocuk Meclisi Başkanı Özge Yıldız, Kent Konseyi yürütme kurulu üyeleri, taraftar derneklerinin temsilcileri ve çok sayıda Gemlikli katıldı.

Şenlik kapsamında çocuklara 700 adet uçurtma ücretsiz olarak dağıtılırken, çocukların doyasıya eğlenebilmesi için birbirinden renkli etkinlikler düzenlendi. Pamuk şeker, patlamış mısır, rüzgâr gülü ve yüz boyama etkinliklerinin yanı sıra çeşitli aktivitelerle şenlik alanı gün boyunca çocukların neşeli sesleriyle renklendi.

Gökyüzünü rengârenk uçurtmaların süslediği etkinlikte çocuklar hem uçurtmalarını uçurdu hem de arkadaşları ve aileleriyle birlikte güzel vakit geçirdi. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği şenlik, Gemlik'te çocukların sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle buluşmasının güzel örneklerinden biri oldu.