Engellilerle birlikte 2206 metreye çıkan Rotaryenler, Nemrut Dağı'nın zirvesinden dünyaya 'Çocuk Felcine Son' çağrısı yaptı

Ferit BİNZET / ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen 'Rotary Engellilerle Zirvede - Nemrut'a Tırmanıyoruz' projesi, Nemrut Dağı'nın 2206 metrelik zirvesinde anlamlı bir farkındalık etkinliğine sahne oldu.

Uluslararası Rotary 2430 ve 2420 Bölge Federasyonlarının başkanları ile çok sayıda Rotaryen, engelliler ve vatandaşlarla birlikte Nemrut Dağı'nın zirvesine çıktı. Ellerinde 'Çocuk Felcine Son - End Polio Now' pankartları taşıyan katılımcılar, dünyanın en önemli kültürel miras alanlarından biri olan Nemrut'un zirvesinden tüm dünyaya çocuk felcine karşı mücadele mesajı verdi.

Dünyanın 8. Harikası olarak anılan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 'Tanrıların Göksel Tahtı' olarak nitelendirilen Nemrut Dağı, bu kez tarihi heykellerinin yanı sıra barış, dayanışma ve insanlık için verilen mesajlarla dikkat çekti.

KRAL VE TANRI HEYKELLERİ ARASINDA MÜZİK ZİYAFETİ

Etkinliklerin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Nemrut Dağı'nın zirvesinde gerçekleştirilen konser oldu. Sanatçı Eylül Ergül, gitarist Onur Aymergen ile birlikte devasa Kral ve Tanrı heykellerinin arasında sahne aldı. Dünyanın en yüksek açık hava müzelerinden biri olarak kabul edilen Nemrut'un zirvesinde gerçekleşen konser, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Eylül Ergül, Nemrut Dağı'nın eşsiz atmosferinde gerçekleştirdiği konserinde, Anadolu'nun kadim ezgilerini dünyanın evrensel müziğiyle buluşturdu. Konser için özel olarak hazırlanan Adıyaman Türküsü'nü seslendiren Ergül, Anadolu'nun güçlü halk müziği geleneğinin usta ismi Neşet Ertaş'ın eserlerinin yanı sıra, farklı bestecilerin seçkin eserlerini de yorumladı.

Zirvenin müzikal yolculuğunda sınırlar ortadan kalkarken Ergül, George Gershwin'in dünyaca ünlü 'Summertime' eserini de seslendirerek Nemrut'un binlerce yıllık sessizliğini müziğin evrensel diliyle buluşturdu. Anadolu'nun sıcak ezgilerinden Gershwin'in caz dünyasına uzanan bu özel repertuvar, zirvede unutulmaz bir müzik atmosferi oluşturdu.

Sanatçı Eylül Ergül, Nemrut'un zirvesinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, etkinliğin kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını söyledi. Ergül, şöyle konuştu:'Burada olmak çok güzel. Adıyaman'ı zaten çok seviyorum. Nemrut da çok çok özel bir yer. Ülkemin en güzel noktalarından bir tanesi. Ayrıca bugün burada engellilerle beraberdik. Buradan 'Çocuk Felcine Son' mesajını da vermek istedik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bugün hayatımın en güzel günlerinden biriydi. En özel konserlerimden biriydi. Burada olmak, 'Ne mutlu Türküm diyene' dediğim anlardan bir tanesi.'

'11. KEZ NEMRUT'UN ZİRVESİNDEYİM'

Etkinliğe Çorlu'dan katılan ve organizasyonda 11'inci kez yer alan Cem Yurtseven ise Nemrut'ta yaşananların yalnızca bir etkinlik olmadığını, katılımcılara farklı ve unutulmaz duygular yaşattığını ifade etti.

Yurtseven, 'Bu etkinliğe benim 11'inci katılışım. Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü bu yıl etkinliğin 24'üncüsünü yaptı ve 24 yıldır Nemrut Dağı'nın zirvesine engellileri taşıyoruz. Ayrıca Rotary'nin hedefi olan çocuk felcinin dünyadan silinmesine yönelik bir farkındalık etkinliği de gerçekleştirdik.' dedi.

Nemrut'un zirvesinde bulunmanın tarif edilmesi güç duygular yaşattığını belirten Yurtseven, etkinliğin önümüzdeki yıllarda da sürmesini diledi.

'Buranın dışında burayı yaşamak, burayı hissetmek, burada bulunmak gerçekten herkes için çok faydalı ve anlatılması zor duygular yaşatıyor. Bundan sonraki zamanlarda da bu etkinliğin devam etmesini diliyoruz. Bizler de üç bölge Rotaryenleri olarak bu etkinliğe destek vermeye devam edeceğiz ve engellileri Nemrut'un zirvesine çıkararak birlikte engelleri aşacağız.'

Yurtseven, Eylül Ergül ve gitarist Onur Aymergen'in Nemrut'un zirvesindeki performansına da teşekkür ederek, 'Bugün 2000 metrenin üzerinde muhteşem bir konser oldu. Hem kendisine hem de gitaristi Onur Bey'e sonsuz teşekkürler' dedi.

Engellilerle Zirvede -Nemrut'a Tırmanıyoruz projesi için farklı illerden engelliler ise, çok güzel bir organizasyon sayesinde Nemrut dağına geldiklerini ve muhteşem bir konser izlediklerini belirterek duygularını ifade ettiler.

CANDAR: 'NEMRUT'UN ZİRVESİNDEN ÇOCUK FELCİNE SON DEDİK'

Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Başkanı Emrah Candar ise etkinliğin yalnızca engelleri aşmakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda Rotary'nin dünya çapındaki çocuk felciyle mücadele çalışmalarına dikkat çekmeyi amaçladığını söyledi.

Candar, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:'Dünyanın 8. Harikası olarak bilinen, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, devasa Kral ve Tanrı heykellerinin arasında güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerlerden biri olan 2206 metre yükseklikteki Tanrıların Göksel Tahtı Nemrut Dağı'nda POLİO (Çocuk Felci) hastalığına son dedik. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çocuk felciyle mücadele etmeye devam edeceğiz.'

NEMRUT'TA ÇİĞKÖFTE İKRAMI

2206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesinde gerçekleştirilen etkinlikte Adıyaman'ın yöresel lezzetleri de unutulmadı. Konserde, Adıyaman'ın ünlü şeflerinden Muzaffer Yakan'ın yoğurduğu meşhur Adıyaman çiğköftesi etkinliğe katılan konuklara ikram edildi. Tarihi atmosfer, müzik, dayanışma ve Adıyaman kültürünün buluştuğu etkinlik, katılımcılara farklı bir Nemrut deneyimi yaşattı.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN NEMRUT'A GELDİLER

'Rotary Engellilerle Zirvede - Nemrut'a Tırmanıyoruz' projesi kapsamında bu yıl düzenlenen etkinliklere Türkiye'nin farklı kentlerinden geniş katılım sağlandı.

Ankara, İstanbul, Çorlu, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Gaziantep, Malatya ve Samsun'un yanı sıra çok sayıda ilden öğrenciler, Rotaryenler, engelliler, engelli derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar Nemrut Dağı'nda bir araya geldi.

24 yıldır sürdürülen proje kapsamında engellilerin Nemrut Dağı'nın zirvesine çıkarılmasıyla 'Engelleri birlikte aşma' mesajı verilirken, bu yıl zirveden yükselen 'Çocuk Felcine Son' çağrısıyla etkinliğin mesajı uluslararası bir boyut kazandı. 2206 metre yükseklikte, Kommagene'nin kadim mirasının gölgesinde verilen mesaj ise netti: Çocuk felcinin dünyadan tamamen silinmesi için mücadele devam edecek.