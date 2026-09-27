Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Hareketi kapsamında 9 yılda 90 milyon ton atığın geri dönüştürüldüğünü açıkladı. Kurum, çalışmalarla 613 milyon ağacın kurtarıldığını ve 365 milyar liralık ekonomik katkı sağlandığını belirtti.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sıfır Atık Hareketi kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

9 yılda 90 milyon ton atığın dönüştürüldüğünü belirten Bakan Kurum, geri dönüşüm çalışmalarıyla önemli miktarda su ve enerji tasarrufu sağlandığını ifade etti.

Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre, çalışmalar kapsamında 613 milyon ağaç kurtarıldı.

2 trilyon litre su tasarrufunun sağlandığı çalışmalarda, 270 milyar kWh enerji kazanımı elde edilirken, 365 milyar TL ekonomiye katkı sağlandı.

Geri kazanım oranının yüzde 37,53'e ulaştığını belirten Bakan Kurum, paylaşımında daha temiz ve yeşil bir dünya için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.