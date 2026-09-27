Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yağlı güreş sporuna verdiği destekler dolayısıyla Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından plaketle onurlandırıldı.

ORDU (İGFA) - Ordu'da her yıl binlerce vatandaşın büyük ilgiyle takip ettiği geleneksel yağlı güreş organizasyonlarının geliştirilmesi ve daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e, yağlı güreş sporuna sağladığı katkılar dolayısıyla Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Kurucu Genel Başkanı İbrahim Türkiş tarafından plaket takdim edildi.

GÜREŞE VERİLEN DESTEK PLAKETLE TAÇLANDI

Yağlı güreşe yönelik desteklerin kendileri açısından anlamlı olduğunu belirten Başkan Güler, ata sporunun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Başkan Güler, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

'Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak güreş sporuna verdiğimiz destekler dolayısıyla Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Kurucu Genel Başkanı İbrahim Türkiş tarafından plaketle onurlandırılmaktan ayrıca büyük bir memnuniyet duydum. Bu anlamlı takdiri, şehrimiz ve kurumumuz adına taşıdığımız sorumluluğun güzel bir karşılığı olarak görüyorum. Ata sporumuzu yaşatmak, gençlerimizi sporla buluşturmak ve köklü değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.'

ORDU'DA ATA SPORU YAĞLI GÜREŞE RESMİ STATÜ KAZANDIRDI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, göreve gelmesinin ardından Ordu'da ata sporu yağlı güreşin geliştirilmesi ve daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla çeşitli çalışmaları hayata geçirdi.

İlk olarak Ordu'nun yetiştirdiği ve Kırkpınar'da üst üste üç kez başpehlivanlık kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Ordulu Başpehlivan Mustafa Bük'ün adı Aybastı Perşembe Yaylası'ndaki güreş organizasyonuna verildi.