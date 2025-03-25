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Fransa Haber Ajansı olan AFP Muhabiri Yasin Akgül, İBB Foto Muhabiri Kurtuluş Arı, muhabir Hayri Tunç, muhabir Zeynep Kuray, Bakırköy Belediyesi Foto Muhabiri Gökhan Kam, Now Haber Muhabiri Ali Onur Tosun, Foto Muhabiri Bülent Kılıç tutuklandı.

Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane 'de İBB binası önünde düzenlenen eylemlerle tutuklanmasına tepkiler sürerken alanda haber takibi yapan gazeteci ler içinse gözaltı kararı çıktı.