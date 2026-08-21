İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen davada kritik bir gün geride kaldı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda görülen davanın 68'inci oturumu, gün boyu süren savunmaların ardından gece yarısına kadar devam etti.

Aralarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 414 sanığın yargılandığı davada, 53 sanığın tutuklu olarak yargılanması sürüyor.

Gece 23.35'te kürsüye çıktı

Duruşmanın en dikkat çeken anı, iş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın savunmasına başlaması oldu. Hakkında ağır hapis cezaları talep edilen ancak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandıktan sonra tahliye edilen Aktaş, saat 23.35'te jandarma eşliğinde kürsüye çıktı.

Mahkeme heyetine hitaben konuşmasına başlayan Aktaş, daha önce soruşturma aşamasında verdiği beyanlarını mahkeme huzurunda da tekrar ettiğini belirtti.

Savunmasında "sistem" iddiasını yineledi

Savunmasının önemli bölümünde belediyedeki ödeme süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aktaş, bazı hak edişlerin belirli ilişkiler üzerinden yürütüldüğünü öne sürdü.

Belediye içerisindeki işleyişe ilişkin çeşitli iddialar dile getiren Aktaş, bu beyanlarının kendi gözlemleri ve önceki ifadeleriyle örtüştüğünü savundu.

Mahkeme kayıtlarına geçen bu açıklamalar, sanık savunması kapsamında değerlendiriliyor.

Salonda dikkat çeken anlar

Savunmasının başlangıcında eğitim hayatından da söz eden Aktaş'ın kullandığı bazı ifadeler salondaki avukatların tepkisine neden oldu. Kısa süreli hareketliliğin yaşandığı duruşmada mahkeme heyeti düzeni sağladıktan sonra savunmaya devam edildi.

Gün boyunca çok sayıda savunma alındı

Gece oturumuna kadar devam eden duruşmada çok sayıda tutuksuz sanığın da savunması alındı. Taraf avukatları dosyadaki delillere ilişkin değerlendirmelerini mahkeme heyetine sunarken, önceki ifadeler ve tanık anlatımları da oturum boyunca gündeme geldi.

Duruşma önümüzdeki hafta sürecek

Yoğun gündemle geçen oturumun ardından mahkeme heyeti yargılamanın planlanan takvim doğrultusunda önümüzdeki hafta da devam etmesine karar verdi.

Silivri'deki duruşma salonunda görülmeye devam edecek davanın ilerleyen oturumlarında hem yeni savunmaların hem de dosyaya ilişkin ara değerlendirmelerin yapılması bekleniyor.

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