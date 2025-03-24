CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na yapılan operasyonu eleştirirken, İmamoğlu'nun yargılanmasının TRT ekranlarından canlı yayınlanması için Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. Özel, tutuklanma ile ilgili resmir bir delil olmadığını herşeyin 'Gizli tanık'a bağlandığını öne sürerek, "Gizli tanık var.’ Adı ne? ‘Söyleyemeyiz.’ Yüzü var mı? ‘Yüzü yok, yüzsüz o.’ Peki söylediğinin kanıtı var mı? Yok. Delil var mı? Delil yok, kanıt yok, şahit var. Şahit kim? Onu da bir tek savcı biliyor" diye atıfta bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü Saraçhane mitinginde "Ne olursa olsun bu meydana gelip, bir büyük kapanışı ve bir büyük şahlanışı, bir büyük başlangıcı yapmaya, hem demokratik direncimizin zaferini kutlamaya hem büyük bir demokrasi devrimini başlatmaya, yarın akşam da Saraçhane’yi doldurmaya var mısınız?” dedi.

Sabah saatlerinde Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret edeceğini söyleyen Özgür Özel "Ekrem Başkanımızın yanında olacağız. Ona sizden selam götürüyorum. Yarın Emrah Şahan'ı, Murat Çalık'ı ziyaret edeceğim. O cezaevinde yatan her biri birbirinden değerli tüm tutsaklar için CHP'nin Genel Başkanı olarak buradaki grup toplantısına gelmeden üç belediye başkanımızı görüp, Silivri'deki tüm yoldaşlar için de canım kardeşim Tayfun Kahraman'a sarılıp grup toplantısına koşacağım" dedi.

"LAİK VE DEMOKRATİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ'Nİ SAVUNUYORUZ"

Özel, şunları kaydetti:

"İster en soldan olsun, ister siyaset yelpazesinin başka tarafından olsun TİP'iyle, EMEP'iyle, DEM'iyle, CHP'siyle, HKP'yle, İGD/İKD'yle ya da her birimizin gönlündeki farklı oluşumlarla birlikte biz bütün renkleri seviyoruz. Bu seçimi CHP tek başına kazanmadı. Bu seçimi Türkiye İttifakı kazandı. Kötülerin ittifakını Türkiye İttifakı yenecek. Türkiye'de ister belediye başkanı, ister milletvekili, ister parti lideri olsun Tayyip Erdoğan'ın içeriye attığı herkese karşı hep beraber demokrasiyi savunuyoruz. Silivri'deki Ümit Özdağ'a selam olsun. Edirne'deki Selahattin Demirtaş'a selam olsun. Tayyip Erdoğan kimi haksız yere içeri atarsa bu meydan onun karşısındadır. Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni savunuyoruz. Türkiye bir ve bütündür, bölünemez. Kardeşliğimiz engellenemez."

"DELİL YOK ŞAHİT YOK KANIT YOK"

Gizli tanık üzerinden kara propaganda yürütüldüğünü söyleyen Özel, "Kaç gündür arkadaşlarımızı karalamaya çalışıyorlar. Büyük haksızlıkla saldırarak... yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet diye yalanlara sarılıyorlar. Şunu diyemiyorlar: 'Sayıştay müfettişi şunu buldu' yok. 'Vergi müfettişi bunu buldu' yok. Kanıt yok. Ne var? Gizli tanık var. Delil ve kanıt yok, şahit var. Şahit kim? Onu da bir tek savcı biliyor" dedi.

"CESARETİNİZ VARSA İMAMOĞLU'NUN YARGILANMASINI TRT1'DEN CANLI VERİN"

İmamoğlu'nun yargılama sürecinin TRT 1'den canlı yayınlanması talebinde bulunan Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi buradan hep beraber büyük bir meydan okuma yapacağız. Bunu ileride de ete kemiğe, rakamlara, bir mücadeleye büründürüp bir büyük demokrasi şölenini daha başlatacağız. Ama daha oralara gelmeden, Erdoğan’a şunu söylüyorum: Tayyip Erdoğan. Tayyip Bey’in yaptığı kötülükten bahsedeceğim, ismini duyunca meydan ayağa kalkıyor. Bir meydan okuma var ona. Yıllar, aylardır takip ediyorsunuz. Ekrem Bey televizyonda bir başka odadan izliyor. Ekrem Bey bir meydan okuyacak, sonra hep beraber meydan okuyacağız. Kaç gündür takip ediyorsunuz, Ekrem Başkanımızı, arkadaşlarımızı temelsiz, büyük yalanlarla karalamaya çalışıyorlar.

Ama ellerindeki büyük propaganda makinasıyla, büyük haksızlıklarla saldırarak sürekli ‘Efendim yolsuzluk, efendim hırsızlık, efendim rüşvet’ diye yalanlara sarılıyorlar. Bize şunu diyemiyorlar: ‘Sayıştay müfettişi şunu buldu’, yok. ‘Vergi müfettişi bunu buldu’, yok. ‘Geldik inceledik, denetledik kanıt bu’, yok. Ne var? ‘Gizli tanık var.’ Adı ne? ‘Söyleyemeyiz.’ Yüzü var mı? ‘Yüzü yok, yüzsüz o.’ Peki söylediğinin kanıtı var mı? Yok. Delil var mı? Delil yok, kanıt yok, şahit var. Şahit kim? Onu da bir tek savcı biliyor.

Buna dayanarak bir sürü yalan attılar, yok 500 milyar hırsızlık, bilmem ne. Bir kere hesap ortada, Tayyip Bey’in ve atadıklarının yaptıklarının iki katını Ekrem Bey yarı fiyatına yapmış. Yani arada dört katlık bir fark var. Şimdi Ekrem Bey’le ilgili bizim iddiamız ve meydan okumamız şudur. Birincisi, ileride çok büyük bir kampanya başlatarak Ekrem İmamoğlu‘nun tutuksuz yargılanmasını, bir cumhurbaşkanı adayının eşit şartlarda yarışması için tutuksuz yargılanmasını talep edeceğiz. Ve Ekrem Bey meydan okuyor, biz meydan okuyoruz. Buradan sesleniyoruz. İster tutuklu olsun, ister tutuksuz. Şartlarımız değişmez. Ama tutuksuz yargılanması önemli. Çünkü gizli tanık, gizli soruşturma büyük bir yalanla büyük bir haksızlığa dönüşüyor. Biz tarihi bir adım atıyoruz.

Ekrem İmamoğlu’nun dosyasının TRT 1’den canlı yayınlanarak yargılamanın yapılmasını istiyoruz. Ey Tayyip Erdoğan, ey Tayyip Erdoğan’ın aparatı Akın Gürlek, ey Akın Gürlek‘in talimat aldıkları, talimat verdikleri, cesaretiniz varsa o yalan dosyayı canlı yayında soruları verin, dün cevabı alıp da nasıl suspus olduysanız gerçekleri Ekrem İmamoğlu alnınıza çaksın, alnınıza çaksın.”