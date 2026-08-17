Ankara merkezli yürütülen ve kamuoyunda “Süleymancılar” olarak bilinen yapılanmanın önde gelen isimlerinden Alihan Kuriş’in de tutuklanmasıyla sonuçlanan soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Kuriş’in emniyet ve savcılıkta verdiği ifade dosyaya girerken, soruşturmanın mali boyutuna ilişkin dikkat çekici rakamlar da gündeme geldi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde 123 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi. İlk aşamada 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonlarda aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adli işlemlerin ardından ise 38 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, 32 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Alihan Kuriş de yer aldı.

Kuriş’in ifadesindeki en dikkat çekici rakam: 380 bin TL

Soruşturmanın ardından ortaya çıkan ifadede Alihan Kuriş’e ekonomik durumu da soruldu.

Kuriş, ifadesinde ortalama aylık gelirinin yaklaşık 380 bin TL olduğunu beyan etti.

Bu gelirin şirketinden aldığı maaş ile kira gelirlerinden oluştuğunu söyledi.

Kuriş ayrıca uzun yıllardır kullandığı bir banka hesabında yaklaşık 650 bin TL bulunduğunu ifade etti.

Kuriş, 2005 yılında kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile birlikte Altun Mimarlık ve İnşaat şirketini kurduğunu, şirkette yüzde 51 hisseye sahip olduğunu ve inşaat sektöründe faaliyet gösterdiğini belirtti. Ayrıca bazı gayrimenkullerin babasından miras yoluyla kendisine geçtiğini söyledi.

Evindeki altınlara açıklaması: “Aile birikimi”

Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Kuriş’in ikametinde yapılan aramalarda ele geçirilen altın ve ziynet eşyaları oldu.

Kuriş, ifadesinde bu ziynet eşyalarının önemli bölümünün eşine ait düğün takıları olduğunu, çocuklarına hediye edilen takıların da bulunduğunu ve bunların aile birikimi olduğunu savundu.

Ancak soruşturmanın ilerleyen aşamasında başka bir adreste yapılan aramada 200 kilogram külçe altın bulunduğuna ilişkin bilgiler de kamuoyuna yansıdı.

Bu altınların Kuriş’in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ile bağlantılı bir aramada ele geçirildiği bildirildi. Söz konusu altının değerinin yaklaşık 1 milyar 340 milyon TL olduğu aktarıldı. Aynı aramada yüksek miktarda dolar ve avro ile ruhsatsız silahların da ele geçirildiği bildirildi.

Soruşturmanın merkezindeki iddia: 100 milyar TL’yi aşan para hareketi

Dosyanın en önemli başlıklarından biri ise para trafiği.

Soruşturma kapsamında yapılan MASAK incelemelerinde, bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı yönünde tespitler bulunduğu haberleştirildi.

Ayrıca bazı şirketlere kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı, şirket sermayelerinde artışlar gerçekleştirildiği ve ticari kayıtlarla uyumsuz para hareketlerinin incelendiği bildirildi.

Burada özellikle vurgulanması gereken nokta, söz konusu rakamların soruşturma makamlarının incelemelerine ve dosyaya yansıyan iddialara ilişkin olmasıdır. Nihai hukuki değerlendirme yargılama sonucunda ortaya çıkacaktır.

“Örgüt lideri değilim” savunması

Alihan Kuriş ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

Emniyet ifadesinde suç örgütü yapılanması içerisinde yer almadığını ve herhangi bir kişiye suç teşkil edecek talimat vermediğini savundu.

Kuriş kendisini, dedesi Süleyman Hilmi Tunahan’ın mirasını sürdüren dini bir figür olarak tanımladı ve yapılanmadaki hiyerarşik sorumluluğunu reddetti.

Soruşturma makamlarının değerlendirmesi ise farklı yönde.

Savcılık soruşturmasında Kuriş’in yapılanmanın başındaki isim olduğu, farklı bölgelere ayrılmış hiyerarşik bir organizasyon bulunduğu ve ekonomik faaliyetlerin çeşitli şirketler üzerinden yürütüldüğü yönündeki iddialar araştırılıyor.

Telefon hattı da ifadesinde dikkat çekti

Kuriş’in ifadesindeki bir başka dikkat çekici ayrıntı ise telefon kullanımıyla ilgili.

Kuriş, kendi adına kayıtlı bir GSM hattı bulunmadığını, ulaşım için genellikle ofis hattını kullandığını ve gerektiğinde aile bireylerinin kullandığı telefonlar üzerinden iletişim kurduğunu söyledi.

Bu ifade, soruşturma kapsamında incelenen iletişim trafiği açısından da önem taşıyor.

32 kişi tutuklandı

Soruşturmanın geldiği son aşamada tablo şöyle:

17 ilde operasyon düzenlendi.

operasyon düzenlendi. 123 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

gözaltı kararı verildi. 38 şüpheli adli işlemler kapsamında mahkemeye sevk edildi.

adli işlemler kapsamında mahkemeye sevk edildi. 32 şüpheli tutuklandı.

Tutuklananlar arasında Alihan Kuriş de bulunuyor.

de bulunuyor. Soruşturma kapsamında 100 milyar TL’yi aşan para hareketi iddiası araştırılıyor.

iddiası araştırılıyor. Kuriş, kendi beyanına göre aylık ortalama 380 bin TL gelirinin bulunduğunu söyledi.

bulunduğunu söyledi. Bir aramada 200 kilogram külçe altın ele geçirildiği bildirildi.

Soruşturmanın bundan sonraki aşaması merak konusu

Alihan Kuriş’in tutuklanmasıyla soruşturmanın önemli bir aşaması tamamlanmış olsa da dosyanın mali boyutu henüz kapanmış değil.

Savcılığın şirketler, para transferleri, gayrimenkuller, yurt dışı bağlantıları ve şüpheliler arasındaki ilişkiler üzerindeki incelemesinin sürmesi bekleniyor.

Özellikle 100 milyar TL’yi aşan para hareketi iddiası ile Kuriş’in kişisel serveti ve aylık gelir beyanı arasındaki ilişkinin nasıl değerlendirileceği, soruşturmanın en dikkat çekici başlıklarından biri olacak.

Kuriş ve diğer şüpheliler hakkındaki suçlamalar ise henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı anlamına gelmiyor. Soruşturma ve yargılama sürecinin sonunda hukuki sorumlulukları kesinleşecek.

Haber: aydınSes