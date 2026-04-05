Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Başiskele Kavşağı Koridor Projesi kapsamında D-130 Karayolu ile Ömertürkçakal Bulvarı bağlantısını sağlayacak direksiyonel kavşağın devasa kirişlerinden 7'si monte edildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin dört bir yanında dev projeler hayata geçirirken, ekipler gece mesaisi de yapıyor.

Başiskele Kavşağı Koridor Projesi kapsamında D-130 Karayolu ile Ömertürkçakal Bulvarı bağlantısını sağlayacak direksiyonel kavşağın devasa kirişlerinin montajı da gece saatlerinde gerçekleştirildi. Ekipler, trafiğin aksatılmaması için montaj çalışmalarına saat 01.30'da başladı.

700 TONLUK VİNÇ KULLANILDI

Başiskele Kavşağı Koridor Projesi'nin önemli aşamalarından biri olan dev kirişlerin montajı için yaklaşık 80 kişilik bir ekip görev aldı. 700 tonluk vinçin yanı sıra çok sayıda ekipmanın kullanıldığı çalışma sadece 9 saat sürdü. Son derece hızlı yürütülen çalışmada 7 adet kirişin montajı tamamlandı ve yol, 10.30 sıralarında trafiğe açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından bu önemli çalışmayı anlık canlı olarak yayınladı. Gece de uyumayan, şehri için çalışanların gayreti, sosyal medyada an be an takip edildi.

Toplam 862 metre uzunluğundaki bağlantı yolu, iki önemli araç köprüsünü de içeriyor. Bu köprülerden biri D-130 Karayolu, diğeri ise Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinden geçiyor. Özellikle D-130 üzerine inşa edilen köprü, 180 santimetre yüksekliğindeki 11 adet dev kirişten oluşuyor. Dev kirişlerin her biri 82 ton ağırlığında. Bu nedenle de montaj işlemi, başlı başına zorlu bir süreci beraberinde getiriyor.

TRAFİĞE NEFES ALDIRACAK

Kiriş montajları yapılan direksiyonel bağlantı kolu, D-130 Karayolu ile Ömertürkçakal Bulvarı bağlantısını sağlayacak, trafik de mevcutta kullanılan Yuvacık Sapağı'ndan ayrılarak daha düzenli ve akıcı bir hale getirilecek. Mevcut durumda sahil yoluna ulaşım için Yuvacık Kavşağı üzerinden Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nden gelen trafik akışının birleşmesi, bölgede ciddi yoğunluk oluşturuyordu. Yeni bağlantı kolunun devreye girmesiyle bu kesişim noktası ayrıştırılacak ve trafik sıkışıklığının büyük ölçüde ortadan kaldırılması hedefleniyor.