Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sapanca Kurtköy'e kazandıracağı FIFA standartlarındaki futbol sahasında çalışmalar hız kazandı. 113 metre uzunluğunda ve 76 metre genişliğindeki doğal çim sahanın çevresinde tribün taşıyıcı sistemleri ve tribün mobilyalarının montajı sürerken, çevre sınır çitlerinin zemin betonları da dökülüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sapanca Kurtköy'e kazandıracağı modern futbol sahasında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Gençlerin daha modern ve nitelikli şartlarda spor yapabilmesi amacıyla hayata geçirilen projede saha çevresindeki imalatlar adım adım tamamlanıyor.

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FIFA standartlarında inşa edilen projede 113 metre uzunluğunda ve 76 metre genişliğinde doğal çim futbol sahasının yanı sıra 480 kişilik tribün ve modern seyir alanı yer alacak. Sahada gece kullanımı sağlayacak 4 adet poligon aydınlatma sistemi de bulunacak. Gelinen son aşamada tribün taşıyıcı sistemlerinin montajı devam ederken tribün mobilyalarının montajına da başlandı. Proje alanının çevresinde ise sınır çitlerinin zemin betonları dökülüyor.

Tamamlandığında bölgedeki amatör futbol müsabakalarına da ev sahipliği yapacak tesis, Sapanca'da gençlerin sporla buluştuğu önemli merkezlerden biri olacak.