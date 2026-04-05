Sapanca Gölü'nün ekosistemi ve su sağlığını korumak için birinci etabı tamamlanan kaçak yapı temizlik çalışmalarının ikinci etabı için süreç SASKİ tarafından başlatıldı. 84 kaçak iskele ve iskele üzeri yapı için 66 kişiye tebligat gönderilerek bir aylık süre verildi. İskele kaldırma sürecinde vatandaşların, ilk etapta olduğu gibi ikinci etap çalışmalarına da destek vermesi bekleniyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü'nün çevre ve su sağlığını koruma altına alan kaçak iskele ve yapı kaldırma çalışmalarının ikinci etap sürecini başlattı.

Sapanca Yanık Mahallesi'nden başlayacak çalışmalar Serdivan Yukarıdereköy Mahallesi'nde sonlandırılacak. Göl havzası içerisine kaçak şekilde inşa edilen ve su sağlığını tehdit eden 84 yapı Kocaeli il sınırına kadar kaldırılacak.

Çalışmaların ilk etabında tespit edilen 89 kaçak iskelenin önemli çoğunluğu iskele sahipleri tarafından kaldırılmıştı. Yaklaşık olarak 22 kilometrelik alanda sürdürülecek ikinci etap çalışmalarında sürecin hızla ilerlemesi ve Sapanca Gölü'nün rahat bir nefes alması için vatandaşların desteği oldukça önemli olduğu ifade edilirken, kurum tarafından vatandaşlara tebligatlar ulaştırılmaya başlandı.

İKİNCİ ETAP TAMAMLANINCA KOCAELİ SINIRINA KADAR KAÇAK İSKELE KALMAYACAK

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, '24 Mart itibariyle başlattığımız süreçte 66 vatandaşımıza tebligatlarını ulaştırdık. Bir aylık tebligat süresi tamamlandığında göl havzasında bulunan kaçak yapı ve iskeleleri kaldıracağız. 24 Nisan'da tamamlanacak tebligat sürecinin ardından tespitini yaptığımız kaçak yapıları kaldıracak ve Kocaeli sınırına kadar Sapanca Gölü'nde kaçak iskele bırakmayacağız. Şehrimizin ana içme su kaynağı Sapanca Gölümüzü birlikte korumak ve geleceğe en sağlıklı şekilde taşımak için tüm vatandaşlarımızdan sağduyulu yaklaşım bekliyoruz' ifadeleri kullanıldı.