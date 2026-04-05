Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hatlarında seyir sürelerini önemli ölçüde azaltacak kritik projelerden biri olan Bilecik'te yapımı devam eden T26 Tüneli şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Dev projenin sahasında gerçekleştirilen ziyaret, bölge ulaşımı açısından büyük önem taşıyan çalışmaların geldiği son noktayı gözler önüne serdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yetkililerden detaylı bilgi alarak çalışmaların hızlandırılması ve hattın en kısa sürede hizmete alınması konusunda talimatlar verdi.

Programa, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, MHP İl Başkanı İbrahim Bağ, AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı Yaşar Karabey katıldı.

5 bin 587 metrelik T26 Tüneli'nin tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'nin en yoğun demiryolu hatlarından olan Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul YHT hatlarında seyahat sürelerinin ciddi oranda kısalması bekleniyor. Proje, sadece ulaşımı hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda bölgenin ekonomik ve lojistik gücüne de önemli katkılar sağlayacak.

Yetkililer, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü belirtirken, T26 Tüneli'nin tamamlanmasının ardından hızlı tren konforunun daha da ileri taşınacağı vurgulandı.