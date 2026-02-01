Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin göz bebeği Sapanca Gölü'nün su seviyesini ve kalitesini korumak için çevre dostu bir projeyi daha hayata geçirdi.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, şehrin ana içme suyu kaynağı Sapanca Gölü'nü korumak ve beslemek adına bir projeyi daha hayata geçirdi.

Yüksek kesimlerden Akçay Deresi'ni besleyen su, hidroelektrik santrallerinden geçerek enerjiye dönüşmesinin ardından Sarp Deresi üzerinden Sapanca Gölü'ne dökülmeye başlandı. Proje ile Sapanca Gölü'ne 3 ayda yaklaşık olarak 3 milyon 240 bin metreküp su takviyesi yapılacak.

Doğanın gücüyle yenilenebilir enerji ve kaliteli suhedefiyle başlatılan proje kapsamında, dağlardan gelen kaynak suları Sarp Deresi'ne yönlendirildi. Gölü besleyen derelerden biri olan Sarp Deresi'nin projenin hayata geçmesi ile birlikte debisinin artığı gözlemlendi.

Proje, Akçay Deresi havzasındaki İkramiye ve Fevziye mahallelerinde bulunan su alma yapılarından başlıyor. Balıkçı HES noktasından sisteme giren su, isale hatlarıyla Hacımercan HES tesisine taşınıyor. Burada türbinleri döndürerek elektrik enerjisi sağlayan su, taşırma sisteminin hayata geçirilmesi ile birlikte Sarp Deresi'ne iletilmeye başlandı.

GÜNDE 36 BİN METREKÜP 'CAN SUYU'

Sapanca Gölü'ne alternatif kaynaklardan su takviyesi sağlayan bu sistem, kuraklık riskine karşı önemli bir sigorta görevi görecek. Proje sayesinde Sapanca Gölü'negünde 36 bin metreküp temiz su girişi sağlanıyor.

3 ay boyunca aralıksız devam etmesi planlanan proje sonucunda, Sapanca Gölü'ne toplamda 3 milyon 240 bin metreküp su kazandırılacak. Projeyle ilgili açıklama yapan SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, 'Sapanca Gölü'nü korumak ve içme su kaynağımızı geleceğe taşımak için projelerimize bir yenisini daha ekledik. Yüksek kesimlerden gelen ve enerjiye dönüştürüldükten sonra Sakarya Nehri'ne iletilen su, taşırma sistemi ve gerekli çalışmalar sonucunda Sapanca Gölü ile buluştu. Yaklaşık 216 bin abonemizin tüketimine eş değer kazanım ile ciddi oranda tasarruf sağlayacağız' dedi.

Sakallıoğlu, 'Şehir genelinde sürdürdüğümüz su kayıplarını önleme yatırımlarımız, alternatif yer altı kaynaklarının doğru yönetimi ve Sapanca Gölü'nü besleyecek dere yataklarının debisinin artırılmasına sağladığımız destek ilegölü yarınlara taşıyacak adımlar atıyoruz. Bu kapsamda kuraklık karşısında en önemli önlemlerimizden biri olan projemizi kısa sürede tamamlayarak Sarp Deresi ile Sapanca Gölü'ne ayda yaklaşık olarak 1 milyon 116 bin metreküp su ileteceğiz. Hayata geçirdiğimiz çalışmaların en büyük destekçisi ise vatandaşlarımızın suyu tasarruflu kullanması olacaktır' ifadelerini kullandı.