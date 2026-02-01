Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlar gelen istek ve talepler doğrultusunda 2 Şubat Pazartesi günü itibariyle 24 saat kesintisiz ulaşım hizmetini Sakaryalıların hizmetine sunacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını dikkate alarak 2 Şubat itibariyle 24 saat kesintisiz ulaşım dönemini başlatıyor.

Yeni gece seferleriyle 28-A ve 28-B hatları, gece 00.00-06.00 saatleri arasında saat başı ring yaparak şehir merkezinin önemli noktalarına yolcu taşıyacak. 28 Hatlı otobüs artık sadece gündüz değil, gece de sabaha kadar yeni terminal, TEK, SEAH Kampüsü, Büyükşehir, Karağaaç, Kuzey Terminal, Eski Kipa, Yazlık, Serdivan AVM'ler, Mavi Durak, Vagon Park bölgelerine ring halinde kesintisiz yolcu taşıyacak.

Vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak adına filosuna yeni çevreci otobüsler ekleyen, metrobüs hizmetini başlatan, ADARAY'ıtekrardan raylara indiren ve yeni duble yollarla şehir içi trafiği akışını hızlandıran Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda 24 saat hiç durmadan ring taşımacılığı dönemini başlatıyor.

Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Yeni Terminal-Kuzey Terminali arasında hizmet veren 28-A ve 28-B hatlarına gece seferleri eklendi. Şehir merkezindeki önemli noktalarda ring yapan 28 numaralı hatlar 2 Şubat'tan itibaren gece saat 00.00'dan sabah 06.00'a kadar saat başı ulaşım hizmeti sunacak.

Sabah 06.00'dan sonra ise şehrin tüm bölgelerine normal otobüs seferleri başlayarak, taşımacılık vardiyasını devralacak.

Güzergah ve sefer saatlerine ilişkin tüm detaylı bilgilere ise SAKUS'tan ulaşabilecek.

'28-A ve B' Yeni Terminal- Kuzey Terminal Hattı'nın güzergahları; Yeni Terminal-Tek Kavşağı- Ormanpark- Hastaneler Kampüsü- Ulu Cami- Donatım- 1. Geçit - Gar Meydanı- Büyükşehir Belediyesi- Tozlu Cami- Karaağaç Bulvarı- Kuyudibi- Kuzey Terminal- Eski Kipa- Yazlık Kavşağı- AVM'ler Bölgesi- Serdivan Belediyesi- Mavi Durak- Tüvasaş- Vagon Park- SGK Kavşağı- Yeni Terminal

28-A Hattı gece seferi kalkış saatleri: 00.00, 02.00, 04.00

28-B Hattı gece seferi kalkış saatleri: 01.00, 03.00, 05.00