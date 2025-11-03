Sakarya'nın su geleceğini koruyacak olan Ballıkaya Barajı'nın isale hattı için beklenen gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ının Başkan Alemdar ile gerçekleştirdiği birebir görüşmenin ardından verdiği talimatla hızlanan süreç kapsamında ihale tarihi 2 Aralık Salı günü olarak açıklandı.

SAKARYA (İGFA) -Sakarya'nın su geleceğinin teminatı olacak ve Sapanca Gölü'nün ekosistemini koruma altına alacak 189 milyon metreküpsu temini sağlanabilecekBallıkaya Barajı'nın isale hattı için beklenen gelişme yaşandı.

ALEMDAR'IN GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Eylül ayında Dolmabahçe'de gerçekleştirilen birebir görüşmede Alemdar, şehrin su kaynaklarının kuraklık karşısındaki durumu ve alternatif kaynakların Sakarya için öneminden bahsetmişti.

Uzun yıllardır beklenen proje Başkan Alemdar'ın girişimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile kısa süredeihale aşamasına geldi.

Başkan Alemdar, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 3 metre çapında ve 45 kilometre uzunluğundaki isale hattının yapımı için 2 Aralık Salı günü ihalenin gerçekleştirileceğini müjdeledi. Böylelikle toplam uzunluğu 92 kilometre olacak isale hattının,ilk etabı için saha çalışmaları ihale sürecinin hemen ardından başlayacak.

Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte şehrin içme suyu için Sapanca Gölü'nden temin edilen su miktarının ciddi oranda azalacağını ve şehrin doğal cennetinin nefes alacağını söyledi.

'BALLIKAYA BARAJI SAPANCA GÖLÜ'NE NEFES OLACAK'

Başkan Alemdar, 'Şehrimizi, beklenen bir yatırımla daha buluşturuyoruz. Kuraklık ve aşırı tüketim nedeniyle geleceğinden endişe ettiğimiz su kaynaklarımız ve şehrimizin göz bebeği Sapanca Gölümüze alternatif olacak Ballıkaya Barajı isale hattı için ihale süreci başladı. Baraj sayesinde, Sapanca Gölü'nden alınan içme su oranında ciddi bir düşüş yaşanacak. Böylelikle her geçen gün çekilme yaşayan Sapanca Gölü tam anlamıyla nefes alacak' dedi.

Başkan Alemdar, 'Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede şehrimizin su kaynakları ve gelecek ihtiyaçları için duyduğum endişeyi dile getirdim. Sakarya'ya duyduğu yakın ilgi ile Ballıkaya Barajı için hemen harekete geçilmesi talimatını veren Cumhurbaşkanımızın sayesinde süreç kısa sürede ihale aşamasına geldi. Böylelikle Sakarya'nın bugün ve yarınlarına hizmet edecek bir eser daha kazandırıyoruz. Vatandaşa hizmet için bizlerin her zaman yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hemşerilerim ve şahsım adına şükranlarımı arz ederim. Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz'a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan'a, milletvekillerimize, il başkanımıza destekleri için teşekkür ediyorum' diye konuştu.