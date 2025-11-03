Gebze'de yaşanan bina çökmesinin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, metro çalışmaları ve Kocaelispor üzerinden yürütülen ilişkilerle ilgili daha önce yaptığı uyarıları hatırlattı. Başkan Hürriyet, 'O gün söylediklerimin bugün ne kadar haklı olduğunu acı bir şekilde görüyoruz' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Gebze'deki bina çökmesi sonrasında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunarak geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı uyarıları yeniden gündeme getirdi. Başkan Hürriyet, o dönem metroyu yapan firmanın sahibine Kocaelispor başkanlığının teklif edildiğine yönelik iddiaları hatırlatarak, bunun kamu yararına değil, siyasi ve ticari çıkar ilişkilerine dayalı bir girişim olduğunu vurguladı.

'O GÜN UYARMIŞTIM'

Hürriyet, paylaşımında, 'Metroda yaşanabilecek olumsuzlukları örtmek için aynı firmanın Kocaelispor'a başkan yapılmak istenmesi kabul edilemez. Bu, Kocaelispor'u alet etmektir. Aynı haddehaneyi şirin göstermek için stada Yıldız Entegre adının verilmesi gibi.' dedi.

'BİLİMLE DEĞİL, SİYASETLE KAZI YAPIYORLAR'

Metro çalışmalarında plansızlık ve gizlilik eleştirisini de yineleyen Başkan Hürriyet, kentte yürütülen projelerin şeffaflıktan uzak olduğunu belirterek, 'Kentte yapılan her proje halktan bilgi kaçırılarak, yerel yönetimlerle paylaşılmadan yürütülüyor. Bilimle değil, siyasetle kazı yapıyorlar. Hem kentin altını kazıyorlar hem de ruhunu kendi çıkarlarına göre şekillendirmeye çalışıyorlar' diye konuştu.