İstanbul Valiliği, 'Yadigâr' projesi kapsamında Kumkapı Polis Merkezi'ni aslına uygun şekilde restore ederek gelecek nesillere kazandırdı. Yapının ahşap konstrüksiyonu ve güçlendirme çalışmaları titizlikle tamamlandı.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, İstanbul'un tarihi değerlerinden biri olan Kumkapı Polis Merkezi'nin restorasyon çalışmalarını tamamladı.

1969 yılında tescillenen ve arşivlerde 'Kadırga Karakolu' olarak da geçen yapı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) koordinasyonunda 'Yadigâr' projesi kapsamında aslına uygun biçimde ihya edildi. Restorasyon sürecinde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden alınan statik rapor ve sanat tarihi raporu doğrultusunda yapının statik, elektrik ve mekanik projeleri revize edilerek uygulandı. Yapının iç konstrüksiyonu, dönemin karakol özellikleri dikkate alınarak ahşap olarak yeniden inşa edildi.

Çalışmalar kapsamında çatı ve giriş saçağı, kapı, pencere ve doğramalar restore edilirken, zemin etütleri sonucunda poliüretan esaslı zemin enjeksiyonu ve karbon güçlendirme işlemleri uygulandı. Ayrıca dış cephe beden duvarları, köşe taşları, kat silmesi ve söve imalatları da titizlikle tamamlandı.

İç mekanlarda ise bağdadi yöntemiyle sıva işleri yapılarak, ara döşemeler ve bölücü duvarlar güçlendirme uygulamalarıyla yeniden inşa edildi.

Tamamlanan proje ile ilgili videolu paylaşımda bulunan İstanbul Valiliği, bu kapsamda yapının hem tarihi dokusu korunmuş hem de deprem ve statik güvenlik sağlanmış olduğunu belirtti.

Valilik, paylaşımında, restorasyon projesiyle ecdada vefa gösterildiğini ve İstanbul'un tarihi mirasının gelecek nesillere güçlü bir şekilde taşındığının altını çizdi.