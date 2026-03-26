ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde suç örgütlerini öven ve silahlı paylaşım yapan şahıslara yönelik yürütülen operasyonlarda 358 kişinin yakalandığını duyurdu.

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlükleri tarafından eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Hatay'daki o davada Bakanlık harekete geçti.... Beraat kararına itiraz
Bakanlığın açıklamasına göre, yakalanan şahıslar sosyal medya üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaparken, örgütsel faaliyetlerini duyurmayı ve yeni eleman kazandırmayı amaçlıyordu. Ayrıca suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medyaya taşımaya çalıştıkları tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında çok sayıda silah ve mühimmat ile büyük miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlık, vatandaşların huzuru için suç ve suçlularla mücadeleye kesintisiz devam edileceğini vurguladı ve KOM Başkanlığı, polis ekipleri ile Cumhuriyet Başsavcılıklarını tebrik etti.

