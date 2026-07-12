Şehrin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nü korumaya yönelik yatırımlarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, daha önce devreye alınan alternatif yer altı su kaynakları, kayıp-kaçakla mücadele çalışmaları ve Ballıkaya Barajı İsale Hattı'nın ardından gölü besleyecek yeni bir sistemi daha hizmete aldı.

SAKARYA (İGFA) - Sapanca Gölü'nün su seviyesini korumak ve geleceğini güvence altına almak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, gölü besleyecek yeni bir alternatif su kaynağını devreye aldı.

Hayata geçirilen çalışma kapsamında Mollaköy Göleti'ndeki su, kurulan pompa sistemi ve yeni iletim hattı sayesinde Sapanca Gölü'ne ulaştırılmaya başlandı. Bu sayede Sapanca Gölü, günde minimum 80 bin metreküp ilave suyla beslenecek. İlk etapta aylık 2 milyon 400 bin metreküp su iletim kapasitesine sahip sistemin, göl seviyesine bağlı olarak ilerleyen süreçte iki katına çıkarılması için çalışmalar planlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar çalışmanın yürütüldüğü alanda incelemelerde bulundu. SASKİ Genel Müdürü Seyit Sakallıoğlu, Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Mehtap Fırat ile Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı İsmail Sınırcı'nın da yer aldığı incelemede Alemdar, yürütülen çalışmalar hakkında teknik ekipten bilgi aldı.

Sahada incelemelerde bulunan Başkan Alemdar, 'Her zaman ifade ettiğim gibi Sapanca Gölü bizim, yarınlarımızın, kısacası bu şehrin gözbebeğidir. Bu sorumluluk bilinciyle bugüne kadar alternatif yer altı su kaynaklarını devreye aldık, su kayıplarını önlemeye yönelik çalışmalarımıza ağırlık verdik ve Sapanca Gölü'nün geleceğini güvence altına alacak Ballıkaya Barajı'nın şehrimize kazandırılması için önemli adımlar attık. Şimdi de şehrimizde Sapanca Gölü'ne katkı sağlayabilecek hiçbir su kaynağının boşa akıp gitmesine izin vermiyoruz' dedi.

Başkan Alemdar, 'Tüm parametrelerini titizlikle takip ettiğimiz bu sistem sayesinde Sapanca Gölü'ne günde minimum 80 bin metreküp su ulaştırıyoruz. Yaklaşık 15 gündür aktif olarak çalışan sistemle bugüne kadar 800 bin metreküp suyu Sapanca Gölü'ne kazandırdık. Sağlanan bu ilave su miktarıyla yaklaşık 160 bin abonemizin günlük su ihtiyacına karşılık gelecek bir kazanım elde ediyor, özellikle yaz aylarında yaşanan su stresinin azaltılmasını hedefliyoruz. Şehrimizde Sapanca Gölü'ne katkı sağlayabilecek her su kaynağını değerlendirmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da suyu tasarruflu kullanmalarını rica ediyoruz. Unutmayalım ki her damla su, yarınlarımıza bırakacağımız en değerli mirastır' ifadelerini kullandı.