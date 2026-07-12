Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü öncesinde yaptığı açıklamada, FETÖ ile mücadelede adaletin sağlanması ve masum vatandaşların haklarının korunması için titiz bir süreç yürütüldüğünü belirtti.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Gürlek, milletin 15 Temmuz gecesi gösterdiği direnişi saygıyla andığını belirterek, darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle yad etti.

FETÖ ile mücadelede adalet teşkilatı olarak hassas bir süreç yürüttüklerini ifade eden Gürlek, 'Suçlu ile masumu birbirinden ayırarak hem adaletin tecellisini sağlıyor hem de masum vatandaşlarımızın haklarını koruyoruz.' değerlendirmesinde bulundu. Devletin ilgili tüm kurumlarıyla koordinasyon içerisinde hareket ettiklerini vurgulayan Gürlek, milletin huzuru ve güvenliği için terör örgütlerinin her türlü yapılanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümüne yaklaşırken, milletimizin destansı direnişini saygıyla yad ediyor; aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum.



Adalet teşkilatı olarak, FETÖ ile mücadelede titiz ve hassas bir süreç yürütüyor; suçlu ile: https://t.co/hmq7EUXkgq — Akın Gürlek (@abakingurlek) July 12, 2026