Konya Ticaret Odası, 2023 yılında başlattığı Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları kapsamında 70 meslek komitesiyle bir araya geldi. Başkan Selçuk Öztürk, 'Üyelerimizin taleplerini her zaman öncelikli gündem maddemiz olarak gördük' dedi.

KONYA (İGFA) - Konya Ticaret Odası'nın (KTO) 2023 yılında başlattığı Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları tamamlandı. Gerçekleştirilen 48 toplantıyla, KTO bünyesinde faaliyet gösteren 70 meslek komitesinin tamamıyla bir araya gelinerek sektörlerin sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

İstişare toplantılarının sonuncusu; 43. İkamet Amaçlı Binaların İnşaatı, 44. İkamet Amaçlı Olmayan Yapıların İnşaatı, 45. Kooperatifçilik Faaliyetleri, 46. Özel Amaçlı İnşaat Faaliyetleri, 49. Mimarlık ile Şehir ve Bölge Planlama ile 50. Yapı Mühendisliği ve Denetim Faaliyetleri Meslek Komitelerinin müşterek katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıya, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk'ün yanı sıra Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, komite üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı.

ÖZTÜRK: '70 MESLEK KOMİTEMİZİN TAMAMIYLA BİR ARAYA GELDİK'

Toplantının açılışında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk, Meslek Komiteleri İstişare Toplantılarının Konya Ticaret Odası'nın üyeleriyle kurduğu güçlü iletişimin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti. 2023 yılında başlatılan toplantı serisinin 48'inci ve aynı zamanda bu dönemin son toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Öztürk, '70 Meslek Komitemizin tamamıyla gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar vesilesiyle sektörlerimizin beklentilerini, sorunlarını ve çözüm önerilerini ilk ağızdan dinleme fırsatı bulduk. Bugün yürüttüğümüz birçok çalışmanın temelinde işte bu toplantılarda dile getirilen görüşler bulunmaktadır. Ankara'da yürüttüğümüz girişimlerde, TOBB nezdindeki çalışmalarımızda ve kamu kurumlarıyla yaptığımız görüşmelerde üyelerimizin taleplerini her zaman öncelikli gündem maddemiz haline getirdik. Çünkü Konya Ticaret Odası'nın en büyük gücü, üyeleriyle kurduğu güçlü iletişimdir.' dedi.

'KONYA'NIN GELECEK VİZYONUNU İNŞA EDİYORUZ'

Konya Ticaret Odası'nın bugün sadece belge düzenleyen bir kurum olmadığını vurgulayan Başkan Öztürk, oluşturdukları ekosistemle üretim, girişimcilik, eğitim, teknoloji ve ihracata yön veren bir yapı haline geldiklerini söyledi. KTO Karatay Üniversitesi, Model Fabrika, Teknoloji ve Eğitim Kampüsü, Dış Ticaret Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi ve diğer iştiraklerle Konya'nın üretim gücüne önemli katkılar sunduğunu belirten Öztürk, yakın zamanda hayata geçirilen Yatırımcı Ağı Projesi ile girişimcileri yatırımcılarla buluşturarak şehrin girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirdiklerini ifade etti.

'İNŞAAT SEKTÖRÜ EKONOMİNİN LOKOMOTİFLERİNDEN BİRİDİR'

Konuşmasında küresel ekonomide yaşanan gelişmelere de değinen Başkan Öztürk, yüksek faiz ortamı ve finansmana erişimde yaşanan güçlüklerin yatırım ağırlıklı sektörleri doğrudan etkilediğini belirtti. Konya'nın bütün zorlu şartlara rağmen üretmeye, yatırım yapmaya ve ihracatını artırmaya devam ettiğini ifade eden Öztürk, inşaat sektörünün ekonomideki stratejik rolüne dikkat çekerek şunları söyledi: 'Yatırımın olduğu yerde inşaat vardır. Sanayinin büyüdüğü yerde inşaat vardır. Şehir gelişiyorsa yine inşaat sektörü vardır. Dolayısıyla inşaat sektörü yalnızca bina yapan bir sektör değil; ekonominin lokomotiflerinden biridir. Yaklaşık 250 alt sektörü doğrudan etkileyen yapısıyla milyonlarca kişiye istihdam sağlayan stratejik bir sektördür.'

KTO ÜYELERİNİN TALEPLERİ DİNLENDİ

Toplantının soru-cevap bölümünde meslek komitesi üyeleri sektörlerine ilişkin görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi. Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da özellikle yerel yönetimlerin görev alanına giren konularla ilgili üyelerin sorularını dinleyerek değerlendirmelerde bulundu. İmar uygulamaları, ruhsat süreçleri ve şehircilik alanındaki talepler hakkında katılımcıları bilgilendiren Uzbaş, sektör temsilcileriyle istişare kültürünün önemine dikkat çekti.

48 TOPLANTIDA ORTAK AKIL VE GÜÇLÜ İSTİŞARE

Toplantının sonunda, 2023 yılında başlatılan Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları'nın başarıyla tamamlandığı vurgulandı. Toplam 48 toplantıda 70 meslek komitesiyle gerçekleştirilen buluşmalar sayesinde sektörlerin ihtiyaçları doğrudan tespit edilirken, elde edilen görüş ve önerilerin Konya Ticaret Odası'nın yürüttüğü çalışmalar ile kamu kurumları nezdindeki girişimlere yön verdiği ifade edildi.

KTO, önümüzdeki dönemde de üyeleriyle güçlü iletişim ve ortak akıl anlayışı doğrultusunda istişare kültürünü sürdürerek Konya iş dünyasının sorunlarının çözümü ve şehrin ekonomik gelişimine katkı sağlamaya devam edecek.