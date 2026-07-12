Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, son bir ayda FETÖ ve örgütle iltisaklı olduğu belirlenen 2 bin 702, son iki ayda ise terör propagandası ve dezenformasyon yaptığı tespit edilen 1.652 sosyal medya hesabına erişim engeli uygulandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, dijital platformlarda terör propagandası, dezenformasyon ve psikolojik harekât faaliyetlerine yönelik yürütülen çalışmaların ilgili kurumlarla koordinasyon içinde sürdürüldüğünü bildirdi. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ortak çalışmaları sonucunda son bir ay içerisinde FETÖ ve örgütle iltisaklı olduğu tespit edilen 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini duyurdu.

Ayrıca son 2 ayda yapılan teknik incelemeler ve dijital ağ analizleri kapsamında, terör örgütü propagandası yaptığı, terörizmi övdüğü, dezenformasyon yaydığı ve Türkiye'ye yönelik psikolojik harekât faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen bin 652 sosyal medya hesabı hakkında da hukuki ve idari işlemlerin tamamlandığını, bu hesaplara erişim engeli uygulandığını belirtti. Duran, yürütülen analizlerin terör örgütlerinin dijital platformları propaganda, eleman temini, finansman sağlama, dezenformasyon ve algı yönetimi amacıyla organize şekilde kullandığını ortaya koyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımız tarafından yürütülen kapsamlı dijital izleme, analiz ve koordinasyon faaliyetleri, ilgili tüm kurumlarımızla tam bir eş güdüm içerisinde kesintisiz şekilde sürdürülmektedir.



Dijital mecralar üzerinden yürütülen terör propagandası,: — Burhanettin Duran (@burhanduran) July 12, 2026

Türkiye'nin terörle mücadelesini sahada olduğu kadar dijital alanda da aynı kararlılıkla sürdürdüğünü vurgulayan Duran, dijital alanın milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, terör örgütlerinin sosyal medya ve dijital platformları istismar etmelerine izin verilmeyeceğini kaydetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ilgili kurumlarla birlikte dijital ekosistemi yakından takip etmeyi sürdüreceğini ifade eden Duran, milli güvenliği hedef alan tehditlere karşı gerekli tedbirlerin alınmaya ve kamuoyunun doğru bilgiyle buluşturulmaya devam edileceğini bildirdi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümüne de değinen Duran, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 gecesi milletin direnişi ve devletin kararlı mücadelesiyle başarısızlığa uğratıldığını belirterek, devletin başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini aynı kararlılıkla sürdürdüğünü ifade etti. Ayrıca şehitleri rahmet ve minnetle andığını, gazilere ise şükranlarını sundu.