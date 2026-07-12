Ordu Büyükşehir Belediyesi, Çaybaşı, Akkuş ve İkizce ilçelerine hizmet verecek 4,8 kilometrelik bağlantı yolunda beton yol çalışmalarına başladı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım konforunu artıran yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi ile Akkuş ilçesi Akpınar Mahallesi arasındaki bağlantı yolunda beton yol çalışmaları başlatıldı.

Toplam 4,8 kilometre uzunluğundaki güzergâhta yürütülen çalışma, yalnızca Çaybaşı ve Akkuş ilçelerine değil, İkizce ilçesine de hizmet verecek önemli bir ulaşım yatırımını oluşturuyor. Güzergâh, Çaybaşı İlküvez, Kapılı ve Göksu mahalleleri ile Akkuş Akpınar ve İkizce Yoğunoluk mahallelerinin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirecek.

Bölgenin coğrafi yapısına uygun, uzun ömürlü beton yol standardında yürütülen çalışmalar tamamlandığında, vatandaşlar dört mevsim güvenli ulaşım imkanına kavuşacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahadaki çalışmalarını planlanan program doğrultusunda aralıksız sürdürüyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte üç ilçeye hizmet veren grup yolu, ulaşımda kaliteyi yükselten modern beton yol ağına dahil edilecek.

Yolun hizmete açılmasıyla birlikte hem mahalleler arasındaki ulaşım kolaylaşacak hem de vatandaşlar daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım imkanına kavuşacak. Büyükşehir Belediyesi, Ordu'nun 19 ilçesinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.