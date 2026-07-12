İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şemdinli Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek sınır hattında görev yapan güvenlik güçlerine ilişkin mesaj paylaştı. Bakan Çiftçi, terörle mücadelede görev yapan Mehmetçik, jandarma ve güvenlik korucularının fedakârlığına dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bulunan Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ay yıldızlı bayrağın, Irak ve İran hattına hakim stratejik konumdaki Zirvin Tepe'de gururla dalgalandığını belirten Çiftçi, bölgede görev yapan güvenlik güçleriyle bir araya gelmenin gururunu yaşadığını ifade etti.

Zirvin Tepe'nin geçmişte terör unsurlarının geçiş güzergâhları açısından kritik bir nokta olduğunu belirten Çiftçi, bugün ise bölgenin güvenlik ve huzurun tesis edilmesinde önemli rol üstlendiğini kaydetti.

Sınırın sıfır noktasında görev yapan Mehmetçik, jandarma ve güvenlik korucularının fedakârlığına vurgu yapan Bakan Çiftçi, 'Ailelerinden kilometrelerce uzakta, sarp dağlarda görev yapan kahramanlarımızın emeği milletimizin huzuru ve güvenliği için büyük önem taşıyor.' ifadelerini kullandı. Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı adımlar attığını belirten Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ay yıldızlı bayrağımız, bulutların yeryüzüyle kucaklaştığı Şemdinli Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nde gururla dalgalanıyor. ????????



Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nde vatan nöbetini büyük bir fedakârlıkla sürdüren kahramanlarımızla bir arada olmanın gururunu yaşadık.



Irak ve İran hattına hâkim: pic.twitter.com/Bt7QK18Wwu — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) July 12, 2026

Bakan Çiftçi, açıklamasında terörle mücadelede hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı, gazilere ise minnetlerini iletti. Sınır güvenliği için görev yapan tüm güvenlik güçlerine de başarı ve kolaylık diledi.