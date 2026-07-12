Cumhurbaşkanı Kararı ile Batman Havalimanı, uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak belirlendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BATMAN (İGFA) - Batman Havalimanı'nın statüsünde önemli bir değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile havalimanı, 5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun 1'inci maddesi kapsamında uluslararası giriş ve çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespit edildi.

Kararla birlikte Batman Havalimanı, uluslararası yolcu giriş ve çıkış işlemlerinin gerçekleştirilebileceği resmi hava hudut kapıları arasına katıldı.

Düzenlemenin, bölgenin uluslararası hava ulaşım kapasitesini artırması, dış ticaret, turizm ve iş dünyasının yurt dışı bağlantılarını güçlendirmesi bekleniyor.