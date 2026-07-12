Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Büyükorhan'da ihtiyaç sahibi vatandaşa söz verdiği akülü sandalyeyi evinde ziyaret ederek teslim etti.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Büyükorhan programı sırasında daha önce akülü sandalye talebinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşı evinde ziyaret ederek isteğini yerine getirdi.



Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan'ın Ericek Mahallesi ziyaretinde vatandaştan gelen akülü sandalye talebi üzerine ihtiyaç sahibi aile ile Başkan Vekili Şahin Biba arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede akülü sandalyeyi bizzat teslim edeceğinin sözünü veren Başkan Vekili Şahin Biba, Büyükorhan temasları sırasında ihtiyaç sahibi aileyi evinde ziyaret ederek akülü sandalyeyi teslim etti.





Başkan Vekili Şahin Biba, 'Büyükorhan Belediye Başkanımız Kamil Turhan'ın ziyareti sırasında telefonda görüştüğümüz Ali Turan amcamıza bir söz vermiştik. Kendisini evinde ziyaret ederek sözümüzü yerine getirdik, akülü tekerlekli sandalyesini teslim ettik. Ali amcamızın yüzündeki tebessüm, bizim için her şeye değer: Rabbim hayırlı, bereketli bir ömür nasip etsin. Devletimiz büyük, devletimiz her zaman vatandaşının yanında. Bizler de devletimize hizmet eden insanlar olarak ihtiyaç duyulan her noktada elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz' dedi.



Ziyaretin sonunda Turan Ailesi, gösterilen ilgi ve destekten dolayı Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.