Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip illerinden biri olan Şanlıurfa’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2025 Yaz Kursları büyük ilgi gördü.

ŞANLIURFA (İGFA) - Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa’da, gençlerin yaz tatilinde sportif ve kültürel aktivitelere katılımlarını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 2025 yaz kurslarından toplam 201 bin 940 kişi

kişi faydalandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, öncülüğünde başlatılan 2025 Yaz Kursları sona erdi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde yer alan 18 gençlik merkezinde toplam 30 farklı kurs etkinliği, 17 spor salonunda ise 15 farklı branşta 2025 yaz kursu düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Merkezleri, Tenis Dünyası, Futbol Dünyası Tesisleri, Açık ve Kapalı Yüzme Havuzlar, Semt Sahaları ve Bilim Merkezi ile Şanlıurfalı gençlere yaz boyunca hizmet verdi.

Müzikten spora akıl oyunlarından robotik kodlamaya, Güreşten Judoya Karateden Kick boks ve Taekwondoya kadar 18 gençlik merkezinde 5 bin 680 kişi faydalandı.

Şanlıurfa’yı spor şehri yapma yolunda emin adımlarla ilerleyen Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda 4 Futbol Sahası ve 5 semt sahasıyla gençlere hizmet verdi. Alanında uzman hocalar nezaretinde hem teorik ve hem de pratik eğitimlerin yanı sıra Kaleci Departmanıyla Şanlıurfalı gençlerin yeteneklerinin keşfedildiği futbol, basketbol, tenis ve voleybol sahalarında 42 bin 670 kişi faydalandı.

11 uzman eğitmen ve 47 cankurtaran tarafından sunulan yüzme eğitiminde 07-16 yaş arası bin 800 çocuğa profesyonel yüzme eğitimi verildi. 2 aylık yaz sezonunda haftanın 6 günü kurs eğitimleriyle birlikte havuzlardan toplam 152 bin kişi yararlandı.

Bu yaz sezonunda Şanlıurfalı çocukları bilimle tanıştıran Büyükşehir Belediyesi, randevu sistemi ile yaptığı çalışmayla 1530 Kişiye bilim deneyimi yaşattı. Doğanın Kaşifleri ile ikişer gruplar halinde toplam 60 öğrenci kamp keyfi yaparak doğa ile iç içe sportif faaliyetlere katıldı.

18 gençlik merkezinde toplam 30 farklı kurs etkinliği, 17 spor salonunda ise 15 farklı branşta 2025 yaz kursu düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 201 bin 940 kişiyi Kültür sanat ve sportif faaliyetlerle buluşturdu.

Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte öğrencilerin okul saatlerine göre kış sezonuna hazırlanan gençlik merkezlerinde kurslar aktif olarak devam edecek.