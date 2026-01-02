Bunlar da ilginizi çekebilir

İzmir'de 2025 kadınların yılı oldu

31 Aralık 2025 tarihinde düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli mercilere sevk edilen tüm şüpheliler, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve MİT Başkanlığı iş birliğiyle yürütülen soruşturmalar sonucunda, 29 Aralık 2025'te Yalova ilinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda etkisiz hale getirilen şahıslarla bağlantılı, sosyal medyada övücü ve provokatif paylaşımlar yaptığı tespit edilen kişiler üzerinde çalışma başlatıldı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 8 şüpheliyi yakalayarak tutukladı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.