EGO Genel Müdürlüğü, Başkentlilere zaman kazandıracak dijital bir hizmet başlattı. Artık anonim tam kart sahipleri, kartlarını online olarak kişiselleştirebiliyor.
ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma kartlarını daha hızlı ve pratik şekilde kullanabilmek için yeni bir dijital uygulama başlattı.
Başkentliler, artık kart işlem merkezlerine gitmeden, anonim tam kartlarını internet üzerinden kişiselleştirebilecek. İşlem, http://baskentulasim.com adresinde yer alan 'Kart Kişiselleştirme' sekmesinden kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Belediye yetkilileri, uygulamanın zaman kazandıran ve kullanıcı dostu bir hizmet sunduğunu belirterek, dijital çözümlerle vatandaşlara kesintisiz hizmet vermeye devam edeceklerini vurguladı.