Belediye yetkilileri, uygulamanın zaman kazandıran ve kullanıcı dostu bir hizmet sunduğunu belirterek, dijital çözümlerle vatandaşlara kesintisiz hizmet vermeye devam edeceklerini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, toplu taşıma kartlarını daha hızlı ve pratik şekilde kullanabilmek için yeni bir dijital uygulama başlattı.

EGO Genel Müdürlüğü, Başkentlilere zaman kazandıracak dijital bir hizmet başlattı. Artık anonim tam kart sahipleri, kartlarını online olarak kişiselleştirebiliyor.

