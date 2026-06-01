Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde Şanlıurfa'da trafik kazalarında son yılların en düşük can kaybının yaşandığını açıkladı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kurban Bayramı tatili süresince Şanlıurfa'da yürütülen trafik ve güvenlik çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vali Şıldak, 9 günlük tatil boyunca vatandaşların hem bayram ziyaretleri hem de turizm amaçlı seyahatleri nedeniyle kentte yoğunluk yaşandığını belirtti. Buna rağmen alınan trafik tedbirleri, yapılan denetimler ve sürücülerin duyarlı davranışları sayesinde 2026 yılı bayram tatilinin, son yıllar içinde en düşük can kaybıyla tamamlandığını ifade etti. Açıklamada, 2022 yılından bu yana yapılan 9 günlük bayram tatilleri karşılaştırıldığında, 6 tatil dönemi içinde en az can kaybının bu yıl gerçekleştiği, kazalar sonrası hastaneye kaldırılan 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Vali Şıldak, her can kaybının üzücü olduğunu vurgulayarak, 'tek bir can kaybının bile kabul edilemez' olduğunu belirtti.

Bayram dönemlerinde yaşanan asayiş olaylarına da değinen Vali Şıldak, önceki 9 günlük tatil dönemlerinde toplam 12 kişinin hayatını kaybettiği kasten öldürme olaylarına karşılık, bu yıl 1 vaka yaşandığını söyledi.

Başarıda güvenlik birimlerinin sahadaki önleyici çalışmalarının etkili olduğunu ifade eden Vali Şıldak, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti. Valilik, trafik ve kamu güvenliğine yönelik çalışmaların artırılarak sürdürüleceğini ve Şanlıurfa'nın olumlu yönleriyle öne çıkarılmaya devam edileceğini bildirdi.