Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bursa'da yapılan ihbar üzerine yasa dışı ticarete konu edilmek istenen 3 İskender papağanı yavrusunu kurtararak koruma altına aldı.

BURSA (İGFA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, Bursa'da gelen bir ihbar üzerine gerçekleştirdiği çalışmada, yasa dışı yollarla ticarete konu edilmek istenen 3 yavru İskender papağanını ele geçirdi.

Ekipler tarafından kurtarılan yavru papağanlar koruma altına alınırken, mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen kişi hakkında gerekli yasal işlemlerin uygulandığı bildirildi.

Müdürlük tarafından yapılan açıklamada, yavru papağanların sağlık kontrollerinin veteriner hekimlerce titizlikle gerçekleştirildiği, bakım süreçlerinin ise özel olarak hazırlandığı ifade edildi.,

3 Minik Yavru Güvende!



Bursa'da aldığımız bir ihbar üzerine harekete geçen ekiplerimiz, yasa dışı yollarla ticarete alet edilmek istenen 3 minik İskender papağanı yavrusunu kurtardı. Canlılar koruma altına alınırken, mevzuata aykırı hareket eden şahsa da gerekli yasal: pic.twitter.com/ETbdljWKVi — DKMP 2.Bölge Bursa (@Dkmp2BolgeBursa) June 1, 2026

Doğa Koruma ekipleri, yavruların artık güvenli bir ortamda bulunduğunu belirterek, yasa dışı yaban hayatı ticaretiyle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.