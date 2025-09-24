Bursa’nın yetiştirdiği en önemli sanatçılardan olan Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz ismi Zeki Müren, vefatının 29’uncu yıl dönümünde kabri başında sevenleri tarafından anıldı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin ‘Sanat Güneşi’ olan Zeki Müren, vefatının 29’uncu yıl dönümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi, TSK Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından hazırlanan törenle Emirsultan’daki mezarı başında sevenleri tarafından anıldı.

Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i temsilen Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, TSKMEV Bursa Temsilcisi Emekli Albay Levend Üzüm, TEV Bursa Şube Başkanı Sertaç Şipka, Zeki Müren'in yakınları, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri ile sevenleri katıldı.

Türk sanatının en önemli isimlerinden olan Zeki Müren’i rahmet, minnet ve özlemle andıklarını söyleyen Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Güney Özkılınç, "Zeki Müren sadece eşsiz sesi, unutulmaz besteleriyle değil, sanatındaki zarafeti, sahnedeki duruşu, hoşgörüsü ve nezaketiyle de gönüllerimize taht kuran bir sanatçıdır. Onun adı Türk Sanat Müziği'yle özdeşleşmiş, ışığı ve sesi kuşaklar boyunca yol gösterici olmuştur. Sanatçımız hayatı boyunca olduğu gibi vefatından sonra da bizlere örnek olmuştur" dedi.

TEV Genel Müdürü Banu Taşkın ise Zeki Müren’in bıraktığı mirasıyla 4 bin 400 öğrenciye umut olduğunu belirterek hem sanatıyla hem güzel kalbiyle onu andıklarını ifade etti.

Anma töreninin ardından Emir Sultan Camii'nde mevlit okutuldu. Ardından Zeki Müren’i sevenler, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından TEV ve Mehmetçik Vakfı iş birliğiyle Bursa Kent Müzesi'nde açılan 'Elbet Bir Gün Buluşacağız' sergisini ziyaret etti.