Bursa Osmangazi Belediyesi’nin başlattığı “1 Kitap 1 Fidan” kampanyasıyla kitap bağışları fidana dönüşüyor.

BURSA (İGFA) - Bursa’da yaşanan orman yangınları sonucu 3 bin hektarlık alanın küle dönmesinin ardından Osmangazi Belediyesi, doğaya umut olacak anlamlı bir kampanya başlattı. Osmangazi Belediyesi’nin başlattığı kampanyaya bağışlanan her kitap ormanlara ekilecek bir ağaca dönüşüyor.

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği bu anlamlı kampanyaya destekler çığ gibi büyüyerek devam ediyor. Son olarak kampanyaya Altınova Mahallesi sakinleri bağışladıkları kitaplarla destek verdi. Mahalle sakinlerinin bağışladığı 554 kitap Osmangazi Belediyesi ekiplerine Altınova Mahalle Muhtarlığı tarafından düzenlenen törenle teslim edildi.

Kitap bağışı kampanyasına katılan Altınova Mahallesi, sakinleri “Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği 1 Kitap 1 Fidan kampanyasını çok anlamlı bizde bu güzel kampanyaya katılarak yanan ormanlık alanların tekrardan yeşermesine katkıda bulunmak istedik. Bu güzel kampanyaya katıldığımız için çok mutluyuz” dedi.

Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kampanyaya destek olan mahalle sakinlerine teşekkür sertifikası verildi.