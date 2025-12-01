Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 28. dönem adli yargı ve 18. dönem idari yargıda mesleğe kabul edilen 1.351 hâkim ve Cumhuriyet savcısı adayını başarılarından dolayı tebrik etti.

ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 28. dönem adli yargı ve 18. dönem idari yargıda mesleğe kabul edilen 1.351 hâkim ve Cumhuriyet savcısı adaylarıyla bir araya geldi. Toplantıda, sınavlarda dereceye giren genç hukukçulara cübbeleri teslim edildi.

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, genç hâkim ve savcıların adaletin tecellisi yolunda büyük bir özveriyle çalışacaklarına inandığını belirterek, 'Başarı gösteren tüm adaylarımızı tebrik ediyor, meslek hayatlarında başarılarının devamını diliyorum' dedi.

Program, genç hukukçuların cübbelerini giymesi ve başarılarının kutlanmasıyla sona erdi.