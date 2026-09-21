Beylikdüzü Belediyesi, hafta sonunu spor ve eğlenceyle geçirmek isteyen ilçe sakinlerini Zumba & Spinning etkinliğinde buluşturdu.

İSTANBUL (İGFA) - Sporu ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefleyen Beylikdüzü Belediyesi, vatandaşların hafta sonunu eğlenceli ve keyifli geçirmeleri amacıyla Zumba & Spinning etkinliği düzenledi. Beylikdüzü Yaşam Vadisi 1. Etap'ta düzenlenen program, enerjik ritimler eşliğinde gerçekleştirilen zumba gösterisiyle başladı.

Açık havada spor yapmanın keyfini çıkaran katılımcılar, müzik eşliğinde gerçekleştirilen hareketlere eşlik ederek etkinliğe renk kattı. Program, yüksek tempolu spinning gösterisiyle devam ederken alanda eğlenceli anlar yaşandı. Her yaştan vatandaşın ilgi gösterdiği etkinlikte sporun yanı sıra sosyalleşme fırsatı da sunulurken, organizasyonun sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar ve sürpriz hediyeler takdim edildi.