TOKİ'nin 22 Eylül Salı günü itibariyle başlayacak kampanyasından geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için başlatılan kampanyadan borcunu peşin kapatanlar yararlanabilecek. Son başvuru 19 Ekim 2026 olarak açıklandı.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine geri ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim kampanyası başlattı.

Borcunu peşin ödeyerek tapusunu almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, borç bakiyelerinin tamamını kapatmaları halinde bu indirimden yararlanabilecek.

BAŞVURULAR 22 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

Kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 22 Eylül - 19 Ekim 2026 tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Başvurular, satış işlemlerinin gerçekleştirildiği bankalar üzerinden alınacak.

TOKİ'nin açıklamasına göre, kampanyadan yaklaşık 228 bin konut ve iş yeri alıcısının faydalanması öngörülüyor.

KISMİ ÖDEME İMKÂNI DA VAR

Borcunun tamamını kapatamayacak olan alıcılar da kampanyadan kısmi olarak yararlanabilecek. Buna göre, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yapılacak peşin ödemelerde indirim uygulanacak.

Borç kapatma tarihi itibarıyla hesaplanacak bakiye bilgisi, başvuru süresi içinde ilgili bankadan öğrenilebilecek.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kampanyadan, geri ödeme taksitleri en geç 2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yeri alıcıları yararlanabilecek.

Başvuru tarihi itibarıyla borç kapatma işleminin yapıldığı aya ait taksitlerin ödenmiş olması, geriye dönük taksit veya emlak vergisi borcunun bulunmaması şartı aranacak.

Ayrıca, kalan taksit sayısı 12 ay ve daha az olan alıcılar kampanyadan faydalanamayacak.

TAPU İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde tapu verileceği için, başvuru sahiplerinin bankaya giderken ilgili belediyeden alınan emlak beyan değerini gösteren belgeyi, DASK sigortası yaptırdığını gösteren belgeyi yanında bulundurması gerekecek.

Kampanya kapsamındaki alıcılar, borç bakiyelerini kapatmak için sözleşme imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek.

TOKİ, kampanya tarihinden sonra yapılacak borç kapatma ve kısmi ödemelerde yüzde 25 indirim uygulanmayacağını da duyurdu.