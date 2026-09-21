Bozkırın Tezenesi, vefatının 14. yılında Ankara Keçiören'de Fatih Stadı'nda düzenlenen özel programla yad edildi.

ANKARA (İGFA) - Türk Halk Müziği'nin ve abdallık geleneğinin önemli temsilcilerinden Neşet Ertaş, vefatının 14. yılında Keçiören'de düzenlenen programla anıldı. Keçiören Belediyesi ile Kırşehirliler Platformu Kültür, Sosyal ve Yardımlaşma Derneği iş birliğinde Fatih Stadı'nda gerçekleştirilen gecede, usta sanatçının eserleri seslendirildi.

Programa Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, Kırşehir Platformu Başkanı Demet İyilikbilen, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BOZLAKLAR SESLENDİRİLDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Tahir Uçar ve Mert Göçer sahne aldı. Abdallar Topluluğu da Neşet Ertaş'ın müzik geleneğini yaşatan eserleri katılımcılarla buluşturdu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gecede, Neşet Ertaş'ın türküleri ve bozlakları hep bir ağızdan söylendi. Programda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, birlik, beraberlik ve hizmet vurgusu yaparak, Keçiören'de Kırşehirlilerin her zaman baş tacı olduğunu söyledi.

Özarslan, Neşet Ertaş'ı rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, 'Bizler insanlığa hizmet için geldik. Kapımıza gelenin partisini sormadık, sormayacağız. Halkımıza hizmet etmek bizim için en büyük onurdur' ifadelerini kullandı.

'NEŞET ERTAŞ GÖNÜLLERDE YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR'

Kırşehir Platformu Başkanı Demet İyilikbilen ise Neşet Ertaş'ın sadece bir saz ustası değil, aynı zamanda gönüller arasında köprü kuran bir sevgi insanı olduğunu söyledi. İyilikbilen, gençlerin Ertaş'ın türkülerini söylemeye devam etmesinin, sanatçının gönüllerde yaşamayı sürdürdüğünün en güzel göstergesi olduğunu ifade ederek, organizasyona katkı sunan Keçiören Belediyesi'ne teşekkür etti.

Program, vatandaşların türkülere eşlik etmesi ve bozlak kültürünün yaşatılmasıyla sona erdi.