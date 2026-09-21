Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere şehir içi ulaşımında bütçelerine katkı sunmak için 21-30 Eylül tarihleri arasında yapacakları Tripy sürüşlerinde %25 indirim imkânı sundu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yeni eğitim dönemine daha kolay ve avantajlı bir ulaşım imkanıyla başlamaları amacıyla Tripy iş birliğinde yeni bir kampanya başlattı.

21-30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında öğrenciler, gerçekleştirecekleri Tripy sürüşlerinde %25 indirimden faydalanabilecek. Uygulamayla özellikle kampüs, toplu taşıma noktaları ve şehir içindeki kısa mesafeli yolculuklarda öğrencilerin ulaşım alternatifleri artacak.

MEVCUT KAMPANYAYA EK AVANTAJ

Öğrencilere sunulan yüzde 25'lik indirim, Tripy kullanıcılarına yönelik mevcut '500 TL sizden, 500 TL bizden' kampanyasına ek bir avantaj olarak uygulanacak. Kampanya kapsamında 500 TL bakiye yükleyen kullanıcılara 500 TL ek sürüş bakiyesi tanımlanacak.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Yeni eğitim dönemiyle birlikte sunduğumuz bu kampanyayla kampüs ve şehir içindeki ulaşım seçeneklerini çeşitlendiriyor, öğrencilerimizin ulaşım ihtiyaçlarına yönelik avantajlar sunuyoruz. Şehir içi ulaşımda farklı ve sürdürülebilir alternatifleri geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürürken, elektrikli bisiklet kullanımını da kısa mesafeli yolculuklarda pratik ve çevre dostu bir ulaşım seçeneği olarak destekliyoruz' ifadeleri kullanıldı.