Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çamlık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederek huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Büyüklerle yakından ilgilenen Başkan Genç, 'Sizler bizim en kıymetli varlıklarımız ve başımızın tacısınız. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz, biz her zaman yanınızdayız' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çamlık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Başkan Genç, büyüklerle uzun süre sohbet ederek talep ve düşüncelerini dinledi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren huzurevi sakinleri, Başkan Genç'e teşekkür etti.

Büyüklerin ilgisiyle karşılaşan Başkan Genç ise yaşlıların toplumun hafızası ve geçmişten geleceğe uzanan en önemli değerler olduğunu vurguladı.

SİZLER BAŞIMIZIN TACISINIZ

Yaşlı bireylerin hayat tecrübelerinin toplum için büyük bir değer taşıdığını belirten Başkan Genç, şöyle konuştu: 'Sizler bizim en kıymetli varlıklarımız ve başımızın tacısınız. Bizlere yol gösteriyor, geçmişle bugün arasında köprü kuruyorsunuz. Sizlerin üzerimizdeki emeği çok büyük. Büyükşehir Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz çeşitli projelerle yaşlı bireylerimizin sosyal yaşamlarını destekliyoruz. Bu noktadaki çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.' Vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerinin en önemli önceliklerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Genç, 'Amacımız, vatandaşlarımızın hiçbir sıkıntı çekmeden yaşamlarını sürdürmeleridir. Burada bulunmaktan ve büyüklerimizin yanında olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz, biz her zaman yanınızdayız. Bu vesileyle tüm yaşlılarımıza sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum' dedi. Başkan Genç, huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler takdim etti.