Bunlar da ilginizi çekebilir

Kafalı, birimde kadınların evlerinde yapacakları işlerin burada satışa sunulacağını belirterek “Kadınlarımızın evlerinde yapacakları işleri bizlere getirerek, satışında ev ekonomilerine katkıda bulunabilirler. Kadınlarımızı ürünleri birimimize getirmeye davet ediyoruz. Burada yapılacak satışlarla ekonomilerine katkıda bulunacaklar. Keşanlı bütün kadınlarımızı Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi’ne davet ediyoruz.” dedi.

Bursa orman yangınında şaibe var mı?

Bursa orman yangınında şaibe var mı?

Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Kafalı, “El emeği ürünlerinizi Kent Konseyimize bekliyoruz” dedi. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Kafalı, Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi Kadın Emeği Sergileme Birimi’nin çalışmaları ile ilgili bilgi verdi.