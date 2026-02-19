Bunlar da ilginizi çekebilir

İftar sonrası saat 19.00 itibariyle Demokrasi Meydanı'ndan stadyuma doğru başlayacak ücretsiz ring seferleri maç sonunda taraftarların dönüşlerini sağlamak amacıyla stadyumdan Demokrasi Meydanı'na yönelik olarak ücretsiz şekilde hizmet verecek.

19 Şubat Perşembe günü TFF 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde sahasında Pendikspor'u konuk edecek Sakaryaspor'un zorlu mücadelesi öncesi, taraftarlar stadyuma ücretsiz taşınacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakaryaspor taraftarlarının stadyuma ulaşımını kolaylaştırmak için ücretsiz ring seferlerine devam ediyor.

