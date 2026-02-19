Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakaryaspor taraftarlarının stadyuma ulaşımını kolaylaştırmak için ücretsiz ring seferlerine devam ediyor.
SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakaryaspor-Pendikspor maçı öncesinde taraftarlara ücretsiz ulaşım kolaylığı sağlayacak.
İftar saatinin ardından saat 19.00'dan itibaren Demokrasi Meydanı'ndan stadyuma ücretsiz ring seferleri düzenlenecek, maç sonunda ise dönüş hizmeti sağlanacak.
19 Şubat Perşembe günü TFF 1. Lig'in 26. hafta mücadelesinde sahasında Pendikspor'u konuk edecek Sakaryaspor'un zorlu mücadelesi öncesi, taraftarlar stadyuma ücretsiz taşınacak.
İftar sonrası saat 19.00 itibariyle Demokrasi Meydanı'ndan stadyuma doğru başlayacak ücretsiz ring seferleri maç sonunda taraftarların dönüşlerini sağlamak amacıyla stadyumdan Demokrasi Meydanı'na yönelik olarak ücretsiz şekilde hizmet verecek.