Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli tarihi miraslarından biri olan Tarihi Çark için yenileme çalışmalarına başladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Aziz Duran Parkı'nda yer alan şehrin tarihi ve kültürel simgesi olan Tarihi Çark için restorasyon çalışmalarını başlattı. Ahşap yüzeylerden merdivenlere, çark kulesinin zirvesindeki seyir alanına kadar gerçekleştirilecek çalışmalar sonrası uzun yıllar sonra Tarihi Çark'tayeniden su akışı sağlanacak.

Sakarya'nın kültürel dokusunu bir kez daha ön plana çıkaracak çalışmada, ahşap yüzeylerden merdivenlere, çark kulesinin zirvesindeki seyir alanına kadar tüm detaylar yenileniyor.Yıllar içerisinde ahşap yapısında deformasyon meydana gelen yapının restore edilmesiyle birlikte Tarihi Çark'a estetik bir görünüm kazandırılacak.

SU AKIŞI SAĞLANACAK

Tarihi yapının en dikkat çekici bölümlerinden biri olan çarkın mekanizması da titiz bir çalışmayla baştan sona elden geçiriliyor. Bakımların tamamlanmasıyla birlikte, şehrin simge yapısında uzun yıllar sonra yeniden su akışı sağlanacak.

Konuyla ilgili Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Şehrimizin simgelerinden biri olan Tarihi Çark'tayenileme çalışmalarımızabaşladık. Merdivenler, seyir alanı, ahşap yüzeylerin yenilenmesi ve çarkın mekanizma bakımları ekiplerimiz tarafından titizlikle tamamlanacaktır. Sakarya'nın tarihi ve kültürel alanda önemli simgelerinden biri olan yapı, çalışmalarla birlikte yeniden hayat bulacak ve ziyaretçilerini ağırlayacaktır' ifadeleri kullanıldı.