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Yüksek kapasitesi sayesinde kısa sürede çok sayıda kişiye hizmet sunabilecek mobil ikram aracı, kriz anlarında koordinasyon çalışmalarına da destek verecek.

Aynı zamanda ihtiyaç duyulan organizasyon ve sosyal etkinliklerde de kullanılacak araç, belediyenin sahadaki hizmet kapasitesini güçlendirecek.

Modern mutfak sistemi ve ikram ekipmanlarıyla donatılan mobil araç deprem, yangın, sel ve benzeri afetlerde sahaya hızla ulaşarak vatandaşlara sıcak çorba, çay ve çeşitli ikramlarda bulunacak.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesine kazandırılan mobil ikram aracı, özellikle afet ve olağanüstü durumlarda vatandaşların temel ihtiyaçlarının hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla hizmet verecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmet ağını güçlendirmeye devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bünyesine kazandırdığı mobil ikram aracıyla afet ve acil durumlarda vatandaşlara ihtiyaç duyulan her noktada sıcak ikram hizmetiyle vatandaşın yanında olacak.

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