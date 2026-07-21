Kocaeli Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları kapsamında çocuklara özel hazırlanan etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

KOCAELİ (İGFA) - Tarihi atmosferiyle dikkat çeken Eskihisar Kalesi'nde gerçekleştirilen programda minikler ve aileleri eğlence dolu bir akşam geçirdi.

İllüzyon ve jonglör gösterileriyle renklenen programda çocuklar eğlence dolu anlar yaşadı. Geleneksel Türk tiyatrosunun sevilen karakterleri Nasreddin Hoca ve İbiş'in sahne aldığı gösteriler ise minik izleyicilerden büyük ilgi gördü.

TARİHİ KALEDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Tarihi Eskihisar Kalesi'nin eşsiz atmosferinde gerçekleştirilen etkinlikler boyunca çocukların neşesi alana yansıdı. Eğlence, kahkaha ve oyun dolu program sayesinde minikler unutamayacakları bir yaz akşamı yaşarken, aileler de çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirme imkânı buldu.

KÜLTÜR SANAT AKŞAMLARI DEVAM EDİYOR

Gebze Belediyesi'nin yaz boyunca sürdürdüğü Eskihisar Kalesi Kültür Sanat Akşamları, her yaştan vatandaşa hitap eden kültür, sanat ve eğlence programlarıyla devam ediyor.

Belediye, önümüzdeki günlerde de film gösteriminden tiyatro gösterilerine, çocuk etkinliklerinden çeşitli sahne performanslarına kadar birçok programı Gebzelilerle buluşturmaya devam edecek.