Pasinler Belediye Başkanlığı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından yürütülen 2026 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında destek almaya hak kazanan 'Pasinler Jeotermal Turizm Bölgesi Türk Hamamı ve Fitness Salonu Fizibilite Çalışması' projesinin destek sözleşmesini imzaladı.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu ile KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven tarafından imzalanan sözleşme ile ilçenin jeotermal turizm potansiyelini değerlendirmeye yönelik önemli bir yatırım süreci resmen başlamış oldu.

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Pasinler'in sahip olduğu jeotermal kaynakların ilçenin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, bu potansiyelin planlı ve sürdürülebilir yatırımlarla değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Sertoğlu, 'İlçemizin önemli zenginliklerinden biri olan jeotermal kaynaklarımızı sağlık ve termal turizm alanında değerlendirmek amacıyla önemli bir adım attık. KUDAKA'nın Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenen projemizin sözleşmesini Genel Sekreterimiz Sayın Oktay Güven ile birlikte imzaladık. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum.' dedi.

Proje kapsamında hazırlanacak fizibilite çalışması ile Pasinler Jeotermal Turizm Bölgesi'nde yapılması planlanan Türk Hamamı ve Fitness Salonu yatırımının tüm yönleriyle analiz edilmesi amaçlanıyor. Çalışma sürecinde tesisin teknik altyapısı, yatırım maliyeti, ekonomik sürdürülebilirliği, çevresel etkileri, işletme modeli ve finansal uygulanabilirliği ayrıntılı şekilde değerlendirilecek. Elde edilecek veriler doğrultusunda yatırımın en doğru planlama ile hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Hazırlanacak fizibilite raporunun yalnızca yatırım sürecine rehberlik etmekle kalmayacağı, aynı zamanda ilerleyen süreçte ulusal ve uluslararası hibe programları ile yatırım desteklerine başvurulmasında da önemli bir kaynak oluşturacağı ifade edildi.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte hayata geçirilmesi planlanan Türk Hamamı ve Fitness Salonu'nun, Pasinler'in jeotermal turizm altyapısını güçlendirmesi, ilçeye gelen ziyaretçi sayısını artırması ve sağlık turizmi alanında yeni bir cazibe merkezi oluşturması bekleniyor. Modern mimarisi ve fonksiyonel yapısıyla hizmet vermesi planlanan tesisin, hem ilçe halkının sosyal yaşamına katkı sağlaması hem de bölge ekonomisine yeni istihdam ve gelir imkânları sunması öngörülüyor.

Başkan Ünsal Sertoğlu, fizibilite çalışmalarının tamamlanmasının ardından yatırımın uygulama aşamasına geçileceğini belirterek, 'Hazırlanacak fizibilite raporu doğrultusunda ilçemize uzun yıllar hizmet edecek, katma değer üretecek ve sağlık turizmine önemli katkılar sağlayacak Türk Hamamı ve Fitness Salonu Projemizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Pasinlerimizin geleceğine değer katacak bu önemli yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

KUDAKA'nın sağladığı destekle başlatılan bu çalışma, Pasinler'in jeotermal kaynaklarının daha etkin değerlendirilmesine yönelik önemli bir adım olarak görülürken, ilçenin termal ve sağlık turizmi alanındaki rekabet gücünün artırılmasına da katkı sağlayacak.