Manisa Büyükşehir Belediyesi, Perşembe Pazarı'nda yürüttüğü sıcak asfalt çalışmasıyla hem pazar yerinin altyapısını yeniliyor hem de bölgeye yaklaşık 500 araç kapasiteli otopark kazandırıyor. Yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda sürdürülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanması planlanıyor.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü, kent genelinde ulaşım ve yaşam alanlarını daha modern hale getirmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Perşembe Pazarı'nda başlatılan sıcak asfalt çalışmalarıyla yaklaşık 15 bin metrekarelik alan yenilenirken, bölgenin hem pazaryeri hem de otopark olarak daha konforlu ve işlevsel bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Pazar yerinin zemin kalitesi yükseltilerek vatandaşlar ve pazarcı esnafı için daha güvenli ve konforlu bir kullanım alanı oluşturuluyor. Yaklaşık 1 ila 1,5 hafta sürmesi planlanan çalışmalar, Perşembe Pazarı'nın kurulduğu günler dikkate alınarak program dahilinde yürütülüyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından alan, modern altyapısıyla hem pazaryeri olarak hizmet verecek hem de yaklaşık 500 araç kapasiteli otopark olarak kullanılabilecek.

Yeni düzenlemeyle birlikte otoparkın ilk bir saatinin ücretsiz olması planlanırken, vatandaşlar araçlarını güvenli bir şekilde park edebilecek. Düzenleme sayesinde pazarcı esnafı daha düzenli bir alanda hizmet sunarken, vatandaşlar da alışverişlerini yenilenen alt ve üst yapısıyla daha modern ve konforlu bir ortamda gerçekleştirebilecek.

'DURMADAN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu yaptığı açıklamada, 'Manisa'mıza kazandıracağımız 500 araç kapasiteli yeni otopark alanı için çalışmalara başladık.

Perşembe Pazarı alanında, pazarın kurulmadığı günlerde otopark olarak hizmet verecek alanda sıcak asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

Bu düzenlemeyle hem bölgedeki otopark ihtiyacına önemli bir katkı sağlayacak hem de şehrimizin trafiğine bir nebze de olsa nefes aldıracağız. İlk 1 saati ücretsiz olacak otoparkımız sayesinde vatandaşlarımız araçlarını güvenle park edebilecek. Aynı zamanda pazarcı esnafımız ve vatandaşlarımız da alışverişlerini alt ve üst yapısıyla daha modern bir alanda yapabilecek. Gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Manisa'mıza yeni otopark alanları kazandırmak ve kentimizin ihtiyaçlarına çözüm üretmek için durmadan çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.